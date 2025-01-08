Pavel Nedved Fatih Terim'in ekibine katıldı!

08 Ocak 2025 23:11 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 23:37

Türk teknik adam Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan takımı Al-Shabab, efsane futbolcu Pavel Nedved'i sportif direktör olarak görevlendirdiğini açıkladı.

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Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim​'i getiren Suudi Arabistan​ ekibi Al Shabab​'ta sportif direktörlük görevine Çekyalı eski futbolcu Pavel Nedved'in getirildiği resmen duyuruldu.

Fatih Terim, yeni takımına imza atmadan önce Pavel Nedved'le beraber çalışacaklarını açıklamıştı.

Pavel Nedved, futbolculuk kariyeri sonrası, efsanesi olduğu Juventus​'ta idari görevler almıştı. 2010-15 yılları arasında İtalyan devinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Nedved, 2015-22 yılları arasında da asbaşkanlık görevini yürütmüştü.