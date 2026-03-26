Pep Guardiola'nın ayrılık kritiğini gündeme taşıdığı günlerde, Manchester City yönetimi de alternatif ismi İtalya'da buldu. Esasen ise mavi beyazlı yöneticiler, Como ile özel bir projeyi hayata geçiren Cesc Fabresgas'a yöneldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Pep Guardiola sonrası için Manchester City'den kritik hamle! Manchester City, Pep Guardiola sonrası için Serie A ekibi Como'da başarılı bir proje yürüten Cesc Fabregas'ı alternatif olarak değerlendiriyor. Manchester City yönetimi, Pep Guardiola'nın ayrılık ihtimali üzerine alternatif isimler arayışında. Mavi beyazlılar, Como'da özel bir projeyi hayata geçiren Cesc Fabregas'a yöneldi. Cesc Fabregas, Como'yu Serie A'nın önemli ekiplerinden birine dönüştürmeyi başardı ve bu sezon maç başına 2 puan ortalaması yakaladı. Menajerler aracılığıyla Cesc Fabregas ile ilk temasların başladığı belirtiliyor. Como, sezonun en başarılı ekiplerinden biri olarak Serie A'da 4. sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyor.

CESC FABREGAS DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Como'yu Serie A'nın önemli ekiplerinden birine dönüştüren İspanyol antrenör, bu sezon maç başına 2 puan ortalaması yakalamış ve beklentileri aşmıştı.

CESC FABREGAS'IN KARARI BEKLENİYOR

Menajerler aracılığıyla ilk temasların başladığı günlerde, Cesc Fabregas'ın sürece yaklaşımının nasıl olacağı merak ediliyor.