Pep Guardiola'nın ayrılık kritiğini gündeme taşıdığı günlerde, Manchester City yönetimi de alternatif ismi İtalya'da buldu. Esasen ise mavi beyazlı yöneticiler, Como ile özel bir projeyi hayata geçiren Cesc Fabresgas'a yöneldi.
HABERİN ÖZETİ
Pep Guardiola sonrası için Manchester City'den kritik hamle!
Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Manchester City yönetimi, Pep Guardiola'nın ayrılık ihtimali üzerine alternatif isimler arayışında.
Mavi beyazlılar, Como'da özel bir projeyi hayata geçiren Cesc Fabregas'a yöneldi.
Cesc Fabregas, Como'yu Serie A'nın önemli ekiplerinden birine dönüştürmeyi başardı ve bu sezon maç başına 2 puan ortalaması yakaladı.
Menajerler aracılığıyla Cesc Fabregas ile ilk temasların başladığı belirtiliyor.
Como, sezonun en başarılı ekiplerinden biri olarak Serie A'da 4. sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyor.