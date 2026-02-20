PFDK cezaları açıklandı: Taraftar kartlarına bloke!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, para cezaları ile birlikte şahıs yaptırımlarını da gündeme taşıdı. Esasen ise PFDK; farklı ihlallerden dolayı Beşiktaş'a 880 bin, Trabzonspor'a 440 bin, Gaziantep FK'ya da 63 bin lira para cezası kesti.

FARKLI KATEGORİDE CEZALAR

Öncelikle kurul; Gaziantep FK antrenörlerinden Anıl Demirci'ye 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin, Zecorner Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen'e ise 40 bin lira para cezasına hükmetti.

İlave olarak ise PFDK; Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Tümosan Konyasporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki maç için bloke etti.

Son olarak da Disiplin Kurulu; Trendyol 1. Lig'den Amed Spotif Faaliyetler'e 634 bin, Arca Çorum FK'ya 190 bin lira, Atko Grup Pendikspor'a 31 bin 500, Bandırmasporlu futbolcu Amidou Badji'ye 1 maçtan men ve 13 bin 500 lira para cezası verdi.