 Burak Ayaydın

PFDK cezaları açıklandı: Taraftar kartlarına bloke!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sevklerin yönetmelik sürecini tamamladı. Ayrıca da PFDK, bazı taraftarların kartlarına bloke uygulanacağını duyurdu.

PFDK cezaları açıklandı: Taraftar kartlarına bloke!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.02.2026
19:41
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
19:45

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, para cezaları ile birlikte şahıs yaptırımlarını da gündeme taşıdı. Esasen ise PFDK; farklı ihlallerden dolayı Beşiktaş'a 880 bin, Trabzonspor'a 440 bin, Gaziantep FK'ya da 63 bin lira para cezası kesti.

PFDK cezaları açıklandı: Taraftar kartlarına bloke!

FARKLI KATEGORİDE CEZALAR

Öncelikle kurul; Gaziantep FK antrenörlerinden Anıl Demirci'ye 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin, Zecorner Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen'e ise 40 bin lira para cezasına hükmetti.

İlave olarak ise PFDK; Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Tümosan Konyasporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki maç için bloke etti.

Son olarak da Disiplin Kurulu; Trendyol 1. Lig'den Amed Spotif Faaliyetler'e 634 bin, Arca Çorum FK'ya 190 bin lira, Atko Grup Pendikspor'a 31 bin 500, Bandırmasporlu futbolcu Amidou Badji'ye 1 maçtan men ve 13 bin 500 lira para cezası verdi.

PFDK cezaları açıklandı: Taraftar kartlarına bloke!

Sıkça Sorulan Sorular

CEZA SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?
Yönetmeliğe göre sevkler oluyor ve ardından da kanuni yaptırım gerçekleşiyor.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
