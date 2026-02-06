Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

PFDK sevkleri açıklandı: Selçuk İnan da listede!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, PFDK sürecini tamamladı. Esasen ise federasyon; Fenerbahçe, Beşiktaş, Kocaelispor ve Selçuk İnan'ı, PFDK'ya sevk etti.

PFDK sevkleri açıklandı: Selçuk İnan da listede!
Burak Ayaydın
06.02.2026
06.02.2026
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik; Ziraat Türkiye Kupası üçüncü hafta maçlarının ardından çeşitli sebeplerle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor'u disipline gönderdi. Ayrıca Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

PFDK sevkleri açıklandı: Selçuk İnan da listede!

SELÇUK İNAN'A BİRKAÇ MAÇTAN MEN CEZASI GELEBİLİR

Yakın zamanda PFDK'nın kararlarını açıklayacağı süreçte, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın birkaç maçtan men edilme ihtimali bulunuyor.

PFDK sevkleri açıklandı: Selçuk İnan da listede!

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ın kazandığı penaltıya çok sinirlenen Selçuk İnan, hakeme tepki göstermiş ve kırmızı kart görmüştü.

Sıkça Sorulan Sorular

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ SKORLA BİTMİŞTİ?
Körfez'deki zorlu mücadele, 1-1 sona ermişti.
#Futbol
#Spor
