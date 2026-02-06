PFDK sevkleri açıklandı: Selçuk İnan da listede!

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik; Ziraat Türkiye Kupası üçüncü hafta maçlarının ardından çeşitli sebeplerle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor'u disipline gönderdi. Ayrıca Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

SELÇUK İNAN'A BİRKAÇ MAÇTAN MEN CEZASI GELEBİLİR

Yakın zamanda PFDK'nın kararlarını açıklayacağı süreçte, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın birkaç maçtan men edilme ihtimali bulunuyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ın kazandığı penaltıya çok sinirlenen Selçuk İnan, hakeme tepki göstermiş ve kırmızı kart görmüştü.