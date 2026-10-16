PFDK'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a ceza

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İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlallerinin cezalarını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor'a 780 bin lira, Kocaelispor'a 755 bin lira, Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler'e ise 280'er bin lira para cezası uyguladı.
PFDK, Eyüpsporlu futbolcu Ahmed Abdullahi'yi 3 maç men, Trabzonsporlu oyuncu Melih Kabasakal'ı da 1 maç men cezasına çarptırdı.