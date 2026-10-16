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Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 05:59
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 06:05

PFDK'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 7'nci haftasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu 5 kulübe para cezası verdi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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PFDK'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a ceza
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 05:59
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 06:05

Türkiye Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlallerinin cezalarını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

PFDK'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a ceza

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle kulüplere ve futbolculara cezalar verdi.
Trabzonspor'a 780 bin lira, Kocaelispor'a 755 bin lira, Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler'e ise 280'er bin lira para cezası uygulandı.
Eyüpsporlu futbolcu Ahmed Abdullahi 3 maç, Trabzonsporlu oyuncu Melih Kabasakal ise 1 maç men cezasına çarptırıldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

5 KULÜBE PARA CEZASI

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor'a 780 bin lira, Kocaelispor'a 755 bin lira, Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler'e ise 280'er bin lira para cezası uyguladı.

PFDK'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a ceza

2 FUTBOLCUYA MEN

PFDK, Eyüpsporlu futbolcu Ahmed Abdullahi'yi 3 maç men, Trabzonsporlu oyuncu Melih Kabasakal'ı da 1 maç men cezasına çarptırdı.

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