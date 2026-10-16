Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlallerinin cezalarını açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ PFDK'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a ceza Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle kulüplere ve futbolculara cezalar verdi. Trabzonspor'a 780 bin lira, Kocaelispor'a 755 bin lira, Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler'e ise 280'er bin lira para cezası uygulandı. Eyüpsporlu futbolcu Ahmed Abdullahi 3 maç, Trabzonsporlu oyuncu Melih Kabasakal ise 1 maç men cezasına çarptırıldı.

5 KULÜBE PARA CEZASI

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor'a 780 bin lira, Kocaelispor'a 755 bin lira, Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler'e ise 280'er bin lira para cezası uyguladı.

2 FUTBOLCUYA MEN

PFDK, Eyüpsporlu futbolcu Ahmed Abdullahi'yi 3 maç men, Trabzonsporlu oyuncu Melih Kabasakal'ı da 1 maç men cezasına çarptırdı.