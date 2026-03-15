Potanın Perileri 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mağlup oldu!

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde, Türkiye ve Avustralya parkeye çıktı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, zorlu müsabakayı tek topla kaybetti.

Potanın Perileri, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçta Avustralya'ya 77-74 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte gruptaki dördüncü maçımızı tamamladığımız akşamda, konuk Avustralya ise yoluna 4'te 4 ile devam etti.

SONUNU GETİREMEDİK

Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, ilk iki periyodu önde götürdü ama ardından maçın ibresi Avustralya'ya döndü.

1. Çeyrek: 24-19
2. Çeyrek: 42-40
3. Çeyrek: 54-58
4. Çeyrek: 74-77

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi.

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan), Veronika Obertova (Slovakya).

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 14, Gökşen Fitik 2, Sevgi Uzun 20, Burke 17, Esra Ural Topuz 2, Burke, Elif Bayram 2, Ayşe Cora Yamaner 3, Sinem Ataş 10, Derin Erdoğan 4, Zeynep Gül.

Avustralya: Wilson 14, Whitcomb 11, Talbot 9, Smith 18, Aokuso 5, Melbourne, Reid, George 16, Borlase 4, Fowler.

Sıkça Sorulan Sorular

POTANIN PERİLERİ KAÇINCI MAĞLUBİYETİNİ ALDI?
A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuvadaki 4. maçında 2. yenilgisini yaşadı.
