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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 23:20

Potanın Perileri, İsrail'i devirdi! Türkiye'den 76-67'lik zafer

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında, Letonya'nın başkenti Riga'da İsrail ile karşı karşıya geldi. "Potanın Perileri" mücadeleyi 76-67'lik skorla kazanmayı başardı. Ay-yıldızlılar, gruptaki 3. maçında 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da deplasmanda Polonya'ya konuk olacak.

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Editor
 Yasin Aşan
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Potanın Perileri, İsrail'i devirdi! Türkiye'den 76-67'lik zafer
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 23:20

FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Elemelerde I Grubu'nda yer alan , ikinci maçında, Letonya'nın başkenti 'da ile kozlarını paylaştı. Türkiye'nin Letonya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, mücadeleyi salonda takip etti.

Potanın Perileri, İsrail'i devirdi! Türkiye'den 76-67'lik zafer

Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye, üst üste bulduğu 7 sayıyla 4. dakikaya 10-4 önde girdi. Üç sayı çizgisinin gerisini etkili kullanan "Potanın Perileri", ilk periyodu 22-10 üstün tamamladı.

Potanın Perileri, İsrail'i devirdi! Türkiye'den 76-67'lik zafer

Milliler, ikinci çeyrekte yakaladığı 8 sayılık seriyle rakibine kolay hücum etme şansı vermedi ve 13. dakikada İsrail'e mola aldırdı. Pota altını iyi kullanan ay-yıldızlı ekip, 15. dakikada Elif Bayram'ın basketiyle rakibiyle arasındaki farkı 13 sayıya çıkardı ve skor 22-35'e geldi. İsrail'in savunmadaki kötü oyununu Alperi Onar ve Meltem Yıldızhan ile iyi değerlendiren milli takım, soyunma odasına 47-29 önde gitti.

Potanın Perileri, İsrail'i devirdi! Türkiye'den 76-67'lik zafer

İkinci yarıya rahat başlayan Türkiye, 26. dakikada İsrail ile arasındaki farkı 20'ye yükseltti ve durum 40-60 oldu. Çekişmeli geçen son bölümde İsrail 9 sayılık seri yakalasa da üçüncü periyot, millilerin 60-49 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Potanın Perileri, İsrail'i devirdi! Türkiye'den 76-67'lik zafer

Son çeyrekte İsrail, boyalı alanı iyi kullanan taraf oldu ve 36. dakikada farkı tek sayıya indirerek durumu 55-64'e getirdi. Müsabakanın son saniyeleri büyük heyecana sahne oldu. İsrail, arka arkaya bulduğu 3 sayılık atışlarla farkı kapatmaya çalışırken Gökşen Fitik, başarılı serbest atışlarıyla farkın erimesine izin vermedi. Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 76-67 galip ayrıldı.

Potanın Perileri, İsrail'i devirdi! Türkiye'den 76-67'lik zafer

ÜÇÜNCÜ MAÇTA RAKİP POLONYA

A Milli Kadın Takımı, gruptaki üçüncü maçında 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

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