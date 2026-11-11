Potanın Perileri, Karadağ'ı devirdi! Türkiye, 79-62 kazandı

FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur Elemeleri'nde heyecan başladı. Elemelerde I Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk maçında, İstanbul'da, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ ile kozlarını paylaştı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, müsabakayı saha kenarında takip etti.

Mücadeleye iyi başlayan taraf Karadağ oldu. Pota altında etkili olan konuk ekibe Türkiye, Gökşen Fitik'in üst üste bulduğu 6 sayıyla yanıt verdi ve öne geçerek durumu 11-8'e getirdi. Karadağ, ilk çeyrekte 8 sayı bulan Davis-Reimer ile etkili olmaya çalışsa da milliler, oyunun kontrolünü elinden bırakmadı ve birinci periyodu 18-14 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında ay-yıldızlıların Karadağ'ın boş hücumlarını iyi değerlendirip farkı açmasıyla skor 24-16'ya geldi ve konuk ekip molaya gitti. Alperi Onar ile Elif Bayram'ın boyalı alanda skor ürettiği bölümde Türkiye, Aksam'ı durdurmakta zorlandı. Karadağ, Radonjic ve Davis-Reimer'in üstün oyunuyla farkı eritse de ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 37-31 önde gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan'ın üç sayılık basketleriyle seri yakalayan milliler, 25. dakikaya 47-37 üstün girdi. Savunmada da etkili olan Türkiye, son bölümde 8 sayılık seri buldu ve üçüncü periyodu 57-42 üstün tamamladı.

Son periyotta da baskın oyununu sürdüren Türkiye, mücadeleyi 79-62 kazandı. Böylece ay-yıldızlılar, başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

İKİNCİ MAÇTA RAKİP İSRAİL

A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.40'ta Letonya'nın başkenti Riga'da İsrail ile karşı karşıya gelecek.