Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 21:18

Potanın Perileri, Karadağ'ı devirdi! Türkiye, 79-62 kazandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu ilk maçında, İstanbul'da Karadağ ile karşı karşıya geldi. "Potanın Perileri" mücadeleyi 79-62'lik skorla kazanarak başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.40'ta Letonya'nın başkenti Riga'da İsrail ile karşı karşıya gelecek.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Potanın Perileri, Karadağ'ı devirdi! Türkiye, 79-62 kazandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 21:18

FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur Elemeleri'nde heyecan başladı. Elemelerde I Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Takımı, ilk maçında, 'da, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ ile kozlarını paylaştı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , müsabakayı saha kenarında takip etti.

Potanın Perileri, Karadağ'ı devirdi! Türkiye, 79-62 kazandı

Mücadeleye iyi başlayan taraf Karadağ oldu. Pota altında etkili olan konuk ekibe Türkiye, Gökşen Fitik'in üst üste bulduğu 6 sayıyla yanıt verdi ve öne geçerek durumu 11-8'e getirdi. Karadağ, ilk çeyrekte 8 sayı bulan Davis-Reimer ile etkili olmaya çalışsa da milliler, oyunun kontrolünü elinden bırakmadı ve birinci periyodu 18-14 önde bitirdi.

Potanın Perileri, Karadağ'ı devirdi! Türkiye, 79-62 kazandı

Karşılaşmanın 13. dakikasında ay-yıldızlıların Karadağ'ın boş hücumlarını iyi değerlendirip farkı açmasıyla skor 24-16'ya geldi ve konuk ekip molaya gitti. Alperi Onar ile Elif Bayram'ın boyalı alanda skor ürettiği bölümde Türkiye, Aksam'ı durdurmakta zorlandı. Karadağ, Radonjic ve Davis-Reimer'in üstün oyunuyla farkı eritse de ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 37-31 önde gitti.

Potanın Perileri, Karadağ'ı devirdi! Türkiye, 79-62 kazandı

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan'ın üç sayılık basketleriyle seri yakalayan milliler, 25. dakikaya 47-37 üstün girdi. Savunmada da etkili olan Türkiye, son bölümde 8 sayılık seri buldu ve üçüncü periyodu 57-42 üstün tamamladı.

Potanın Perileri, Karadağ'ı devirdi! Türkiye, 79-62 kazandı

Son periyotta da baskın oyununu sürdüren Türkiye, mücadeleyi 79-62 kazandı. Böylece ay-yıldızlılar, başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

Potanın Perileri, Karadağ'ı devirdi! Türkiye, 79-62 kazandı

İKİNCİ MAÇTA RAKİP İSRAİL

A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.40'ta Letonya'nın başkenti Riga'da İsrail ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın'dan İrfan Can Kahveci açıklaması! "Üzülen 25 oyuncu daha var"
Enes Ünal'dan flaş Montella sözleri! Geçmişte milli takıma çağrılmamasıyla ilgili konuştu
ETİKETLER
#İstanbul
#karadağ
#Basketbol
#hidayet türkoğlu
#A Milli Kadın Basketbol Takımı
#Fiba 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.