Potanın Perileri tek topla yarı finali kaçırdı!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında İtalya'ya mağlup oldu. Mücadelenin normal süresi 68-68 eşitlikle biterken, uzatmalarda 76-74 kazanan İtalya yarı finale yükseldi.

TÜRKİYE İÇİN SIRADA KLASMAN MAÇLARI VAR

Türkiye; çeyrek finaldeki tek topluk mağlubiyetin ardından, klasman maçlarına çıkacak. İtalya karşılaşmasına kadar turnuvada 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan Türkiye, mavi beyazlılar karşısında istatistik olarak şaşırtıcı bir sonuca imza attı.

TÜRKİYE'DEN ŞAŞIRTAN KAYIP

Milliler, İtalya ile resmi maçlarda 8. kez mücadele etti. Bugüne kadar 8 resmi maçın 6'sını kazanan Türkiye, ikinci mağlubiyetini ise bu turnuvadaki çeyrek finalde almış oldu.