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 | Burak Ayaydın

Potanın Perileri tek topla yarı finali kaçırdı!

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye ile İtalya karşılaştı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, normal süresi 68-68 biten maçı uzatmalarda kaybetti.

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Potanın Perileri tek topla yarı finali kaçırdı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 22:55

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında İtalya'ya mağlup oldu. Mücadelenin normal süresi 68-68 eşitlikle biterken, uzatmalarda 76-74 kazanan İtalya yarı finale yükseldi.

TÜRKİYE İÇİN SIRADA KLASMAN MAÇLARI VAR

Türkiye; çeyrek finaldeki tek topluk mağlubiyetin ardından, klasman maçlarına çıkacak. İtalya karşılaşmasına kadar turnuvada 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan Türkiye, mavi beyazlılar karşısında istatistik olarak şaşırtıcı bir sonuca imza attı.

Potanın Perileri tek topla yarı finali kaçırdı!

TÜRKİYE'DEN ŞAŞIRTAN KAYIP

Milliler, İtalya ile resmi maçlarda 8. kez mücadele etti. Bugüne kadar 8 resmi maçın 6'sını kazanan Türkiye, ikinci mağlubiyetini ise bu turnuvadaki çeyrek finalde almış oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE, İTALYA ÖNCESİNDE KİME MAÇ KAYBETMİŞTİ?
Potanın Perileri; İsviçre ve Yunanistan'ı mağlup ederken, Fransa'ya ise kaybetmişti.
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ETİKETLER
#Türkiye
#çeyrek final
#A Milli Kadın Basketbol Takımı
#potanın perileri
#2025 FIBA Avrupa Şampiyonası
#Spor
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