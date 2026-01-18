Premier Lig ekipleri Tammy Abraham için sıraya girdi! Gelen teklifler iştah kabarttı

Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham'a ülkesinden teklifler yağıyor. Aston Villa 18 milyon Euro teklif ederken Nottingham ve Everton da aynı rakamları karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlıların yazın Roma'dan 2 milyon Euro kiralama ve 13 milyon Euro zorunlu satın alma maddesiyle kadrosuna kattığı Abraham için Aston Villa 18 milyon Euro seviyelerinde teklif yaptı.

Nottingham Forest ve Everton da bu rakamı vermeye hazır durumda. Kartal'ın golcüsünün tercihi Aston Villa olurken, kendisine sunulan 4 milyon Pound maaş ve 4.5 yıllık kontrata olumlu yaklaştığı belirtildi.

ASTON VİLLA'YA İKİ ÖNERİ SUNULDU

Beşiktaş, Aston Villa'ya iki öneri sundu: Birincisi; 20 milyon Euro üzerinde bir bonservis, diğeri ise para + oyuncu. Siyah-beyazlılar, sağ kanat Evann Guessand'ı 1.5 yıllığına kiralamak istedi. Ancak Aston Villa, oyuncusunu 1.5 yıllık kiralamayı düşünmediği için vermeyeceklerini iletti. Pazarlıklar, bonservis üzerinden yürümeye devam ediyor.