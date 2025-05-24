Premier Lig'de Muhammed Salah, 'Yılın Futbolcusu' seçildi

Takımının şampiyonluğunda önemli rol oynayan Salah, bu prestijli ödülü kariyerinde üçüncü kez kazanmış oldu. Daha önce 2018 ve 2022 yıllarında da aynı başarıyı elde eden 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde çıktığı 37 maçta 28 gol atıp 18 asist yaptı. Gol krallığında zirvede yer alan Salah, Liverpool’daki sekizinci sezonunu da unutulmazlar arasına yazdırdı. Premier Lig’de sezonun son karşılaşmaları ise yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.