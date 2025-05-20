Premier Lig'de gol düellosu! Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi!

İngiltere 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) daha önce şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, 37. hafta maçında konuk olduğu Brighton & Hove Albion'a 3-2 yenildi.

Brighton ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geldi. Falmer Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 32. dakikada Yasin Abbas Ayari, 69. dakikada Kaoru Mitoma ve 85. dakikada Jack Hinshelwood attı.

Liverpool'un gollerini ise 9. dakikada Harvey Elliott ve 45+1. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETMİŞTİ

Ligdeki son üç maçında galip gelemeyen ve haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Liverpool 83 puanda kalırken, Brighton ise puanını 58'e çıkartarak haftayı 8. sırada kapattı.

Ligin son haftasında Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Brighton ise Tottenham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.