TGRT Haber
 Burak Ayaydın

Premier Lig'in zirvesinde soğuk rüzgârlar: Arsenal de Manchester City de kazandı!

Premier Lig'in zirvesinde zorlu hesaplar devam ediyor. Lider Arsenal'in kayıpsız geçtiği haftada, Manchester City de hata yapmadı ve zirve ısrarını sürdürdü.

Burak Ayaydın
27.12.2025
27.12.2025
Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde lider Arsenal, kendi sahasında Brighton ile karşılaştı ve galip geldi. Diğer taraftaysa puan tablosunda ikinci sırada olan Manchester City, Nottingham Forest deplasmanından zaferle döndü.

ARSENAL'DEN KRİTİK GALİBİYET

Zirveyi bırakmak istemeyen Arsenal, Brighton karşısında Odegaard (14) ve Rutter'in (52-KK) golleriyle 2-1 kazandı! Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı zorlu müsabakada; konuk takımın tek sayısı, 64. dakikada Diego Gomez'den geldi.

MANCHESTER CITY SON BÖLÜMDE KAZANDI

Nottingham'dan kayıpsız dönen Manchester City; Rayan Cherki'nin 83. dakikadaki golüyle 2-1 galip geldi ve 40 puana ulaşarak, Arsenal ile olan tek maçlık farkı korudu. Ayrıca da mavi beyazlılar ilk golü 48. dakikada Tijjani Reijnders ile bulurken, ev sahibi ise tek cevabını 54. dakikada Omari Hutchinson ile verdi.

