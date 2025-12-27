Premier Lig'in zirvesinde soğuk rüzgârlar: Arsenal de Manchester City de kazandı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde lider Arsenal, kendi sahasında Brighton ile karşılaştı ve galip geldi. Diğer taraftaysa puan tablosunda ikinci sırada olan Manchester City, Nottingham Forest deplasmanından zaferle döndü.
Zirveyi bırakmak istemeyen Arsenal, Brighton karşısında Odegaard (14) ve Rutter'in (52-KK) golleriyle 2-1 kazandı! Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı zorlu müsabakada; konuk takımın tek sayısı, 64. dakikada Diego Gomez'den geldi.
Nottingham'dan kayıpsız dönen Manchester City; Rayan Cherki'nin 83. dakikadaki golüyle 2-1 galip geldi ve 40 puana ulaşarak, Arsenal ile olan tek maçlık farkı korudu. Ayrıca da mavi beyazlılar ilk golü 48. dakikada Tijjani Reijnders ile bulurken, ev sahibi ise tek cevabını 54. dakikada Omari Hutchinson ile verdi.