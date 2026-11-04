PSG, Villarreal'i 6 golle geçti! Fransız ekibinden 6-0'lık zafer

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanıyor. "Devler Ligi"nin 4. haftasının önemli maçlarından birinde İspanya temsilcisi Villarreal ile Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'da kozlarını paylaştı.

Maça hızlı başlayan PSG, mücadelenin 9. dakikasında Joao Neves'in attığı golle 1-0 öne geçti. Fransa temsilcisi, karşılaşmanın 12. dakikasında Doue'nin kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı.

13. dakikada Mayulu'nun attığı golle durumu 3-0'a getiren PSG, 17. dakikada Ruiz'in golüyle farkı 4'e yükseltti ve durum 4-0 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına PSG'nin 4-0'lık üstünlüğüyle girildi.

PSG'de 50. dakikada tekrar sahneye çıkan Ruiz, skoru 5-0'a getirdi. yükseltti. PSG, mücadelenin 78. dakikasında Boly ile durumu 6-0 yaptı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve PSG, deplasmanda Villarreal'i 6-0 mağlup etti.

PSG, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. Villarreal ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü sahasında Roma ile karşılaşacak. Villarreal ise Şampiyonlar Ligi'n in 5. haftasında aynı gün deplasmanda Slavia Prag'a konuk olacak.