PSG yarı finalde: Bayern Münih'i elediler!

İstanbul
FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris, ünvanını korudu ve Bayern Münih'i de eledi.
PSG, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Bayern Münih'i 2-0 mağlup etti. Fransız devine galibiyeti getiren goller; 78. dakikada Desire Doue ve 90+6. dakikada Ousmane Dembele'den geldi.
https://x.com/PSG_inside/status/1941558950291513626
Bayern Münihli Jamal Musiala'nın, ilk yarının son anlarında PSG kalecisi Donnaruma ile girdiği mücadelede ayak bileği kırıldı. 22 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarıyla sahayı terk etti.
Bayern Münih'in turnuvadan elenmesiyle birlikte Thomas Müller de son kez Bavyera ekibinin formasını giymiş oldu.