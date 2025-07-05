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 | Burak Ayaydın

PSG yarı finalde: Bayern Münih'i elediler!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris, ünvanını korudu ve Bayern Münih'i de eledi.

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PSG yarı finalde: Bayern Münih'i elediler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 21:32

, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde 'i 2-0 mağlup etti. Fransız devine galibiyeti getiren goller; 78. dakikada Desire Doue ve 90+6. dakikada Ousmane Dembele'den geldi.

https://x.com/PSG_inside/status/1941558950291513626

BAYERN MUNIH'TE SAKATLIK

Bayern Münihli Jamal Musiala'nın, ilk yarının son anlarında PSG kalecisi Donnaruma ile girdiği mücadelede ayak bileği kırıldı. 22 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarıyla sahayı terk etti.

BAYERN MUNIH'TE VEDA

Bayern Münih'in turnuvadan elenmesiyle birlikte Thomas Müller de son kez Bavyera ekibinin formasını giymiş oldu.

PSG yarı finalde: Bayern Münih'i elediler!

Sıkça Sorulan Sorular

PSG YARI FİNALDE KİMLE OYNAYACAK?
Real Madrid - Borussia Dortmund maçının galibi, PSG ile karşılaşacak.
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ETİKETLER
#bayern münih
#bayern münih
#psg
#psg
#2025 Fifa Kulüpler Dünya Kupası
#Spor
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