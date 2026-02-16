Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

PSG'ye son düzlükte sürpriz rakip: Ligue 1'de şaşırtan lider!

Ligue 1'de PSG ile birlikte şampiyonluk yarışı veren Lens, futbolseverlerde büyük bir şaşkınlığa sebep oldu. Zira genelde zirve mücadelesinde yer almayan Fransa ekibi, an itibarıyla Ligue 1 liderliğine yükseldi ve son 12 maç öncesinde PSG'nin önünde konumlandı.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 00:43

Ligue 1'de büyük bir sürpriz yaşanıyor. Bu hafta Paris FC deplasmanında 5-0 kazanan Lens; 52 puana ulaştı ve şampiyonluk yolundaki son düzlüğe, PSG'nin tek rakibi olarak lider ünvanıyla girdi.

PSG KAYBETTİ LENS ZİRVEYE YÜKSELDİ

Ligue 1'in 22. haftasında Rennes'e 3-1 mağlup olan PSG, liderliği Lens'e bıraktı! Halihazırda deplasmandaki kaybın sonrasında 51 puanla ikinci sırada konumlanan Fransa devi, lider Lens ile son 12 maçta baş başa kaldı. Diğer taraftaysa üçüncü basamaktaki Lyon, topladığı 45 puanla lider Lens'ten 3 maçlık fark yedi.

LENS BİR RÜYAYI YAŞIYOR

119.9 milyon Euroluk kadro değeriyle Ligue 1'in zirvesine yükselen Lens, kendisinden yaklaşık 10 kat daha değerli olan PSG'yi geride bırakmış durumda! Esasen ise daha önce Fransa'da, Lille ile Montpellier gibi takımlar rüyayı gerçeğe dönüştürmüş ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

LILLE'İN ŞAMPİYONLUĞUNDA HANGİ TÜRK FUTBOLCULAR BAŞROLDEYDİ?
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı; Lille'in tarihi zaferinde en önemli pay sahipleri arasındaydı.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
