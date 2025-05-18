PSV Eindhoven şampiyon oldu: Francesco Farioli'nin Ajax'ına büyük darbe!

Francesco Farioli'nin yönetimindeki Ajax için 2024/2025 sezonu büyük bir kâbusa dönüştü. PSV, ligin bitimindeki son 4 haftada tam 9 puan geriden geldi ve şampiyon oldu.

PSV EINDHOVEN HOLLANDA ŞAMPİYONU OLDU

34. hafta oynanan maçlarda Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup etmeyi başaran PSV, tarihi bir sona imza atarak 79 puanla şampiyon oldu. Diğer taraftaysa Ajax, evinde Twente'yi 1-0 mağlup etse de ezeli rakibinin 1 puan gerisinde kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

FARIOLI VE AJAX'A BÜYÜK DARBE

Bu skorlarla birlikte büyük bir yıkım yaşayan Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Ajax, sezonu dramatik bir sonla kapattı.