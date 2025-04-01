Rachid Ghezzal sakatlandı! Rizespor son durumunu açıkladı

Rizesporlu futbolcu Rachid Ghezzal sakatlandı. Karadeniz temsilcisi Cezayirli futbolcunun son durumunu açıkladı.

Rizespor sosyal medya hesabından Ghezzal hakkında açıklama yaptı.

29 Mart 2025 Cumartesi günü yapılan antrenman esnasında sakatlanan oyuncumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan muayene ve MRI kontrolleri sonucunda sol ön üst adalesinde (rectus femoris) strain (zorlanma) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygılarımızla duyurulur.

RİZESPOR KARNESİ

Bu sezon takımıyla 21 maça çıkan Ghezzal, 4 gol atarken 2 asist yaptı.