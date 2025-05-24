Rafa Silva kararı! Transfer için Beşiktaş'ın kapısını çaldılar

Gelecek sezon için kadro planlamasını yapmaya başlayan Beşiktaş’ta kötü performans sergileyen oyuncuların transferde gidişatı merak ediliyor. Takımdan ayrılacak isimler netleşirken sürpriz bir şekilde sezona damga vuran Rafa Silva’ya talip çıktı.

AEK, RAFA'YI İSTİYOR

Yunanistan ligi ekiplerinden AEK, Beşiktaş'ın maestrosu Rafa Silva'yı renklerine bağlamak için harekete geçti.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN RAFA SİLVA KARARI

Siyah-beyazlıların kapısını çalan Yunan ekibine, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den ise net bir mesaj gitti. Norveçli çalıştırıcının Portekizli yıldızın kesinlikle satılmasını istemediği öğrenildi. 31 yaşındaki Portekizli oyuncu, oynadığı maçlarda takımına 16 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan oyuncunun Beşiktaş ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

