Raheem Sterling serbest kaldı: 56.2 milyon Euroya transfer edilmişti!

Chelsea, 2022 yazında Manchester City'den 56.2 milyon Euroya transfer ettiği Raheem Sterling'i serbest bıraktı. Deneyimli futbolcu, an itibarıyla kulüpsüz kaldı.

RAHEEM STERLING BEKLENENİ VEREMEMİŞTİ

Raheem Sterling için son yıllar beklendiği gibi gitmiyor! Esasen ise yıldız hücumcu; geçen sezonu Chelsea dışında Arsenal'de kiralık olarak geçirdikten sonra, şimdi de Londra devi tarafından serbest bırakıldı.

RAHEEM STERLING'İN PERFORMANSI

Bu takvim yılında forma şansı bulamayan Raheem Sterling, geçen sezon Arsenal ile 28 maça çıkmış ve 1 gol ile 5 asistlik skor üretmişti.