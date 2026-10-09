RAMS Park'ta dev randevu! Namağlup Kasımpaşa, Galatasaray deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig’de 7. haftanın perdesi Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla açılıyor. Seyircisi karşısında hata yapmak istemeyen Galatasaray, sahasında formda Kasımpaşa’yı konuk edecek.

SÜPER LİG’DE 45. RANDEVU

İki İstanbul temsilcisi, Süper Lig tarihinde bugüne dek 44 kez karşı karşıya geldi. Bu rekabette Galatasaray'ın belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar 27 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup etmeyi başardı. Taraflar 9 karşılaşmada ise sahadan berabere ayrıldı. Bu maçlarda Aslan 90 kez fileleri havalandırırken, lacivert-beyazlılar 49 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan müsabakalarda ise her iki takım da evinde gülen taraf olmuştu. Galatasaray kendi sahasındaki maçı 3-0 kazanırken, Kasımpaşa evindeki mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

OKAN BURUK KULÜBEDE OLAMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında takımının başında yer alamayacak. Trabzonspor ile oynanan son lig maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK tarafından 1 resmi maçtan men cezası verilen tecrübeli çalıştırıcı, bu akşam kulübedeki yerini alamayacak.

KASIMPAŞA LİGİN TEK NAMAĞLUP TAKIMI

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Kasımpaşa, ligde geride kalan 6 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım konumunda. Lacivert-beyazlılar; Trabzonspor, İstanbul Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kalırken, Arca Çorum FK ve Gençlerbirliği karşısında sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu süreçte rakip filelere 7 gol bırakan Kasımpaşa, kalesinde ise 5 gol gördü.

İÇ SAHADA 38 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Seyircisi önünde müthiş bir istatistiğe imza atan Galatasaray, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 38 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. RAMS Park’taki son yenilgisini 19 Mayıs 2024’te Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı lig maçlarında 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde ederek iç sahayı adeta bir kaleye çevirdi.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7. haftasında heyecanla beklenen Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, İlkay, Sane, Sara, Leao, Deniz Gül.

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Mouanga, Illie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Sakyi, Rafferty, Ali Yavuz, Güven.