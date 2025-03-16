Rangers derbide Celtic'i devirdi! Old Firm'de sürpriz sonuç

İskoçya Premier Ligi'nin 30. haftasında Celtic, kendi sahasında Rangers'ı ağırladı. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Rangers, Old Firm derbisinde de Celtic'i devirdi ve üst üste önemli zaferler elde etti.

RANGERS 3-2 GALİP GELDİ

Rıdvan Yılmaz'ın ilk 11 başladığı maçta Rangers, lig lideri Celtic'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Mavi beyazlılar ilk yarıyı 4. dakikada Raskin ve 37. dakikada Diomande'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı. Ev sahibi takım ise 49. dakikada Maeda ve 74. dakikada Hatate'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.

MÜTHİŞ FİNAL

Karşılaşmanın 88. dakikasında Rangers kalecisi Butland'ın uzun pasında Igamane topu ağlara gönderdi ve Rangers maçı 3-2 kazandı. Mavi beyazlı ekip, uzun zaman sonra Old Firm'de deplasman galibiyeti yaşayarak İskoçyalı futbolseverleri şaşırttı.

https://x.com/RangersFC/status/1901278566144225762