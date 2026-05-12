Real Madrid Başkanı Perez'den Valverde-Tchouameni kavgasıyla ilgili açıklama! "İlk kez olmuyor"

La Liga ekiplerinden Real Madrid'de başkan Florentino Perez, basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Valverde ile Tchouameni arasında yaşananlarla ilgili konuşan Perez, "İki oyuncunun tartışması ilk kez olmuyor" dedi. Perez ayrıca seçim çağrısında bulunarak yeniden aday olacağını açıkladı.

Real Madrid Başkanı Perez'den Valverde-Tchouameni kavgasıyla ilgili açıklama!
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 23:38

'da şampiyonluğu 'ya kaptıran 'de başkan önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı düzenleyen Perez, gündemdkei konulara ilişkin konuştu.

HABERİN ÖZETİ

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulübün şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu ve yaklaşan başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını belirtti.
Perez, üzgün olduğunu söylediği basın toplantısında istifa etmeyeceğini, aday olacağını ve bunun nedeninin kulübün kontrolünü ele geçirmeye çalışan gruplar olduğunu ifade etti.
Kanser olduğu yönündeki iddiaları reddederek bunların uydurma olduğunu belirtti.
Valverde ve Tchouameni arasındaki tartışmanın ilk kez olmadığını, ancak bu tür olayların basına sızmasını kötü bulduğunu söyledi.
Yönetim kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen 79 yaşındaki Perez, "İstifa etmeyeceğimi söylediğim için üzgünüm." diyerek basın toplantısına başladı.

2000-06 yıllarında ve ardından 2009'dan bu yana kesintisiz başkanlık yapan Perez, "Karşıma çıkıp aday olmak isteyenler olabilir. Üyelerimizin haklarını savunmak için ben de aday olacağım. Eğer biri aday olmak istiyorsa, olsun. Ama gölgelerde hareket etmeyin. Seçim kurulundan, mevcut yönetim kurulunun yeniden aday olacağı seçim sürecini başlatmasını istedim. Seçimlerde adayım çünkü bazı gruplar kulübün kontrolünü ele geçirmeye çalıştı." diye konuştu.

FLORENTINO PEREZ KANSER Mİ?

Kanser olduğu yönündeki iddialara yanıt veren Perez, "Bazı insanlar kanser olduğumu söyledi. Ben hala Real Madrid'in ve şirketimin başkanıyım. Bu söylentinin neden çıktığını bilmiyorum. Eğer bana kanser olduğumu söyleselerdi, bana bakmaları için bir onkoloji merkezine gitmem gerekirdi. Bir onkoloji merkezine gitseydim ve beni görselerdi, bunun her yerde çıkmayacağını mı sanıyorsunuz? Bu doğru değil. Bunu uydurdular ve bu söylenti büyüdü." ifadelerini kullandı.

VALVERDE-TCHOUAMENI KAVGASIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Perez, Real Madridli futbolcular Valverde ile Tchouameni arasında yaşananlarla ilgili soruya "İki oyuncunun tartışması ilk kez olmuyor. Bunu kötü buluyorum ama basına sızması kötü. 26 yıldır buradayım ve iki oyuncunun, hatta dört oyuncunun, kavga etmediği tek bir yıl bile geçmedi. Ama bunlar kulüp dışına çıkmamalı." yanıtını verdi.

