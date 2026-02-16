Real Madrid Bayern Münihli yıldızın peşinde!

Real Madrid'de Michael Olise ismi ön plana çıktı. Halihazırda 24 yaşındaki hücumcuyu potansiyel hedeflerden biri olarak gören Kral'ın Takımı, Fransız kanat için transfer girişimlerini başlattı.

REAL MADRID'DE MICHAEL OLISE TRANSFERİ

Hücum hattında değişiklikler tasarlayan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, an itibarıyla Michael Olise için devreye girdi. Sürpriz transferde ilk temasların başladığı dönemde, Bayern Münih'in olumsuz bir tavır takınması bekleniyor. Zira Michael Olise, şu anda dünyanın sayılı kanatları arasında görülüyor.

MICHAEL OLISE VE BAYERN MUNİH PERFORMANSI

Almanya deviyle 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Michael Olise, bu sezon 34 maça çıkmış ve 12 gol ile 25 asistlik çok özel bir skor katkısı sağlamıştı.