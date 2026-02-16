Menü Kapat
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Real Madrid Bayern Münihli yıldızın peşinde!

Real Madrid'de sürpriz bir transfer hamlesi gündeme geldi. Gelecek sezon için planlamalara başlayan Real Madrid yönetimi, Bayern Münihli Michael Olise için transfer kararı aldı.

Real Madrid Bayern Münihli yıldızın peşinde!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 20:41

'de Michael Olise ismi ön plana çıktı. Halihazırda 24 yaşındaki hücumcuyu potansiyel hedeflerden biri olarak gören Kral'ın Takımı, Fransız kanat için girişimlerini başlattı.

Real Madrid Bayern Münihli yıldızın peşinde!

REAL MADRID'DE MICHAEL OLISE TRANSFERİ

Hücum hattında değişiklikler tasarlayan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, an itibarıyla Michael Olise için devreye girdi. Sürpriz transferde ilk temasların başladığı dönemde, 'in olumsuz bir tavır takınması bekleniyor. Zira Michael Olise, şu anda dünyanın sayılı kanatları arasında görülüyor.

Real Madrid Bayern Münihli yıldızın peşinde!

MICHAEL OLISE VE BAYERN MUNİH PERFORMANSI

Almanya deviyle 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Michael Olise, bu sezon 34 maça çıkmış ve 12 gol ile 25 asistlik çok özel bir skor katkısı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BAYERN MUNIH MICHAEL OLISE İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Kırmızı beyazlılar, Crystal Palace ile 53 milyon Euroluk bir anlaşma gerçekleştirmişti.
