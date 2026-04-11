Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Real Madrid sezona havlu atıyor: Yine takıldılar!

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 31. haftasında Girona'yı ağırladı. İspanyol devi, bu gece itibarıyla sürpriz bir kayıp daha yaşadı ve adeta sezona havlu attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Real Madrid sezona havlu atıyor: Yine takıldılar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 00:32
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 00:32

'de şampiyonluk rotası gitgide kayboluyor. Kral'ın takımı, gün geçtikçe zirvedeki Barcelona'dan uzaklaşıyor.

HABERİN ÖZETİ

Real Madrid sezona havlu atıyor: Yine takıldılar!

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Real Madrid'in şampiyonluk şansı azaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde de zor durumda.
Real Madrid, Girona ile 1-1 berabere kalarak Barcelona'nın 6 puan gerisine düştü.
Arda Güler, Girona maçında 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
REAL MADRID VE GIRONA PUANLARI PAYLAŞTI

'in 64. dakikada dahil olduğu karşılaşmada, Real Madrid ve 1-1 berabere kaldı! Ev sahibinin şık golü Federico Valverde'den (51) gelirken, konuk takım da daha gösterişli bir şekilde Thomas Lemar (62) ile karşılık verdi. Bu sonuçla birlikte 70 puana ulaşan Real Madrid, bir maç fazlasına rağmen Barcelona'nın 6 puan gerisinde kaldı ve son 7 haftaya umutsuz girdi.

REAL MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE SALLANIYOR

'nin çeyrek final aşamasında Bayern Münih ile eşleşen Real Madrid, turun ilk maçını kendi sahasında oynamış ve 2-1 mağlup olmuştu.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.