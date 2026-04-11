Real Madrid'de şampiyonluk rotası gitgide kayboluyor. Kral'ın takımı, gün geçtikçe zirvedeki Barcelona'dan uzaklaşıyor.

HABERİN ÖZETİ Real Madrid sezona havlu atıyor: Yine takıldılar! Real Madrid'in şampiyonluk şansı azaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde de zor durumda. Real Madrid, Girona ile 1-1 berabere kalarak Barcelona'nın 6 puan gerisine düştü. Arda Güler, Girona maçında 64. dakikada oyuna dahil oldu. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu.

REAL MADRID VE GIRONA PUANLARI PAYLAŞTI

Arda Güler'in 64. dakikada dahil olduğu karşılaşmada, Real Madrid ve Girona 1-1 berabere kaldı! Ev sahibinin şık golü Federico Valverde'den (51) gelirken, konuk takım da daha gösterişli bir şekilde Thomas Lemar (62) ile karşılık verdi. Bu sonuçla birlikte 70 puana ulaşan Real Madrid, bir maç fazlasına rağmen Barcelona'nın 6 puan gerisinde kaldı ve son 7 haftaya umutsuz girdi.

REAL MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE SALLANIYOR

Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final aşamasında Bayern Münih ile eşleşen Real Madrid, turun ilk maçını kendi sahasında oynamış ve 2-1 mağlup olmuştu.