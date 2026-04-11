Real Madrid sezona havlu atıyor: Yine takıldılar!

Real Madrid'de şampiyonluk rotası gitgide kayboluyor. Kral'ın takımı, gün geçtikçe zirvedeki Barcelona'dan uzaklaşıyor.
Arda Güler'in 64. dakikada dahil olduğu karşılaşmada, Real Madrid ve Girona 1-1 berabere kaldı! Ev sahibinin şık golü Federico Valverde'den (51) gelirken, konuk takım da daha gösterişli bir şekilde Thomas Lemar (62) ile karşılık verdi. Bu sonuçla birlikte 70 puana ulaşan Real Madrid, bir maç fazlasına rağmen Barcelona'nın 6 puan gerisinde kaldı ve son 7 haftaya umutsuz girdi.
Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final aşamasında Bayern Münih ile eşleşen Real Madrid, turun ilk maçını kendi sahasında oynamış ve 2-1 mağlup olmuştu.