Real Madrid son dakikada kazandı: Zorlu deplasmanda 3 puan!

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 27. haftasında Celta Vigo'yu 2-1 ile geçti. İspanyol devi 11. dakikada Aurelien Tchouameni ile tabelayı 1-0 yaparken, ev sahibi de 25. dakikada Borja Iglesias ile skoru eşitledi ve uzatma dakikalarına kadar bu skorla gelindi.

REAL MADRID SON DAKİKADA KAZANDI!

İspanyol devinin art arda yaptığı puan kayıplarının ardından, 90+5'te Federico Valverde sahneye çıktı ve Real Madrid'e galibiyeti getirdi! Bu sonuçla birlikte 63 puana ulaşan Kral'ın Takımı, 1 maç fazlasıyla lider Barcelona ile olan puan farkını 1'e indirdi. Diğer taraftaysa La Liga'da 6. sırada olan Celta Vigo, mücadele sonrasında 40 puanda kaldı.

https://x.com/realmadrid/status/2030040854900134032?s=20