Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Real Madrid son dakikada kazandı: Zorlu deplasmanda 3 puan!

Real Madrid, La Liga'nın 27. haftasında Celta Vigo deplasmanına konuk oldu. Kral'ın takımı, favori çıktığı maçta son dakikalarda gelen golle kazandı ve adeta altın değerinde 3 puan aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Real Madrid son dakikada kazandı: Zorlu deplasmanda 3 puan!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 01:01
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 01:05

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 27. haftasında Celta Vigo'yu 2-1 ile geçti. İspanyol devi 11. dakikada Aurelien Tchouameni ile tabelayı 1-0 yaparken, ev sahibi de 25. dakikada Borja Iglesias ile skoru eşitledi ve uzatma dakikalarına kadar bu skorla gelindi.

Real Madrid son dakikada kazandı: Zorlu deplasmanda 3 puan!

REAL MADRID SON DAKİKADA KAZANDI!

İspanyol devinin art arda yaptığı puan kayıplarının ardından, 90+5'te Federico Valverde sahneye çıktı ve Real Madrid'e galibiyeti getirdi! Bu sonuçla birlikte 63 puana ulaşan Kral'ın Takımı, 1 maç fazlasıyla lider Barcelona ile olan puan farkını 1'e indirdi. Diğer taraftaysa La Liga'da 6. sırada olan Celta Vigo, mücadele sonrasında 40 puanda kaldı.

https://x.com/realmadrid/status/2030040854900134032?s=20

Sıkça Sorulan Sorular

REAL MADRID'DE TEKNİK DİREKTÖR SÜRECİ NE DURUMDA?
İspanyol devinin, Alvaro Arbeola'nın yerine daha tecrübeli bir antrenörle anlaşması bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Demirkol'dan 2026 Dünya Kupası için sürpriz favori ve Lionel Messi'ye ağır eleştiri!
Galatasaraylı Victor Osimhen'e bir talip daha: Bayern Münih'ten sonra onlar da yakın takibe başladı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.