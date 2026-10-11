Real Madrid tek golle kazandı! Eflatun-beyazlılar'da Vinicius Junior'a kırmızı kart şoku

İspanya La Liga'da heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Real Madrid ile Villarreal, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Real Madrid, karşılaşmanın 63. dakikasında Yan Diomande'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Real Madrid'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 52. dakikada oyuna giren Vinicius Junior, 72. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını kalan bölümde 10 kişi bıraktı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, Villarreal'i mağlup etmeyi başardı.

Real Madrid, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini alarak puanını 18'e yükseltti. Villarreal ise ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı.