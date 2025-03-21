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 | Eyüp Ensar Yeşil

Real Madrid Vinicius ile sözleşme pazarlığında! Mbappe ve Bellingham detayı

LaLiga devi Real Madrid, milli ara nedeniyle verilen arayı takım içi transfer görüşmeleri ile sürdürmek istiyor. Eflatun-beyazlı ekip, takımın yıldız ismi Vinicius ile sözleşme pazarlığına başlamak üzere. Kurmaylar takım içi maaş dengesini bozmamak için Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ın kontratlarını gözederek Brezilyalı kanat futbolcusu için anlaşma masasına oturacak.

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Real Madrid Vinicius ile sözleşme pazarlığında! Mbappe ve Bellingham detayı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 20:40

Avrupa futbolunu domine eden Real Madrid'te yöneticiler milli ara mesaisinde boş durmuyor. Takımın yükselen yıldızı Vinicius ile sözleşme pazarlığına oturmak isteyen eflatun-beyazlı takım, takım içi dengeler nedeniyle kulübün yıldız isimleri Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ı kızdırmak istemiyor.

YÜKSEK ÜCRET İSTİYOR

İspanyol devi, Haziran 2027'de sözleşmesi sona erecek Brezilyalı kanat futbolcusu Vinicius Jr.'ı bırakmak istemiyor. Milli hafta arasında Madridli yöneticiler, Brezilyalı oyuncunun menajeri ile görüşmelere başladı. İki taraf da sözleşme konusunda uzlaşmaya yakın olsa da Real Madrid, takım içindeki maaş dengesini bozmak istemiyor. Vinicius Jr ise yüksek ücret talep ediyor.

Real Madrid chiefs 'take drastic action' to avoid Jude Bellingham and Kylian Mbappe feud | Football | Sport | Express.co.uk

BELLİNGHAM VE MBAPPE DETAYI

Sport'un yaptığı habere göre Real Madrid, takım içindeki yıldızlar Bellingham ve Kylian Mbappe'yi rahatsız etmeyecek ölçüde Vinicius Jr.'ın sözleşmesine zam yapacak. Haberin detayında Suudi Arabistan ekiplerinin yanı sıra PSG'nin Vinicius ile yakından ilgilendiği iddia edildi.

Vinicius Junior - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

SEZON KARNESİ

Vinicus JR, bu sezon Real Madrid forması altında 39 maça çıkarken 18 gol attı ve 11 asist üretti.

Vinicius'un 1 milyar euroluk dev tekliften sonra Real Madrid kararı belli oldu! Herkesin önünde açıkladı | Goal.com Türkçe
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