Real Madrid’de Arda Güler şoku: Kas yaralanması tespit edildi

Real Madrid'de forma giyen ve özellikle son dönemlerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Arda Güler'den kötü haber geldi.

Real Madrid tarafından yapılan açıklamada "Arda Güler üzerinde yapılan tetkiklerin ardından, oyuncumuzun sağ bacağındaki biseps femoris kasında bir kas yaralanması olduğu tespit edildi." İfadeleri kullanıldı.

Yıldız oyuncunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Diğer yandan milli futbolcunun Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniyor.