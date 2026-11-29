İspanya La Liga'da 14. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Real Madrid ile Alaves, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaştı. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Konuk ekip Alaves, karşılaşmanın 22. dakikasında Antonio Martinez'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Alaves'in üstünlüğüyle girildi.

Alaves, mücadelenin 61. dakikasında Angel Perez'in kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.

Real Madrid'de 69. dakikada sahneye çıkan Kylian Mbappe, farkı 1'e indirdi ve skor 2-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, sahasında ağırladığı Alaves'e 2-1 mağlup oldu.

Real Madrid, bu sonuçla La Liga'daki 3. yenilgisini yaşadı ve 33 puanda kaldı. Öte yandan Alaves yenilgisiyle Real Madrid'in tüm kulvarlardaki 10 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.