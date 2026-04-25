Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Recep Uçar, Kayserispor yenilgisinin ardından konuştu! "Ligi ilk 8'de bitirmek istiyoruz"

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Zecorner Kayserispor'a mağlup oldu. Ligdeki 12. yenilgisini alan ve haftayı 37 puanla kapatan Karadeniz ekibinde teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah kalan maçlarda en çok puanı alıp ligi arzuladığımız yerde, ilk 8'de bitirmek istiyoruz" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Recep Uçar, Kayserispor yenilgisinin ardından konuştu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 21:40

'de 31. haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Zecorner ile , Kayseri'de kozlarını paylaştı. Kayserispor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak puanını 26'ya yükseltirken Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek puanını 26'ya yükseltti.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından yaptığı açıklamada, Kayserispor'un telafisi olmayan bir durumda olması ve taraftar ambiyansının maçı zorlaştırdığını belirtti.
Uçar, maçın kendileri açısından 2 kırılma anı olduğunu ve bu durumların deplasmandan puan alamamalarına neden olduğunu ifade etti.
Çaykur Rizespor'un önünde 3 maç kaldığını ve bu maçlardan maksimum puanı almayı hedeflediklerini söyledi.
Recep Uçar, genel olarak final noktasında kendi standartlarının altında kaldıklarını ve Kayserispor'un mücadele ve oyun anlamında standartlarının üzerine çıktığını dile getirdi.
Uçar, ligi arzuladıkları yerde, ilk 8'de bitirmek istediklerini belirtti.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Uçar, Kayserispor'un telafisi olmayan bir durumun içinde bulunması ve stattaki taraftar ambiyansının maçın zorluk derecesini arttırdığını ifade etti.

Recep Uçar, Kayserispor yenilgisinin ardından konuştu! "Ligi ilk 8'de bitirmek istiyoruz"

Müsabakada kendileri açısından 2 kırılma anının olduğuna değinen Uçar, bunların deplasmandan puan almadan dönmelerine sebep olduğunu dile getirdi.

Ligde geride kalan 3 maça odaklandıklarını belirten Recep Uçar, şunları aktardı:

"Çaykur Rizespor olarak artık 3 maçımız var. Soyunma odasında da oyuncularıma söyledim, aynı kararlılıkla devam ederek önümüzdeki 3 maçtan maksimum puanı alıp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Genel olarak özellikle final noktasında kendi standartlarımızın altında kaldık. Kayserispor'un da bundan önceki birçok maçını analiz ettim. Kayserispor birçok dış faktörün de etkisiyle hem mücadele hem de oyun anlamında son maçlardaki standartlarının çok üstüne çıktı. Oyuncu değişikliklerinden maksimum verim aldılar. Maçtan puan alamadan dönmemizin bence ana sebepleri bunlardı. Alacağımız dersleri alacağız. Dediğimiz gibi hedefimizde bir değişiklik yok. İnşallah kalan maçlarda en çok puanı alıp ligi arzuladığımız yerde, ilk 8'de bitirmek istiyoruz."

Kayserispor tarafından bugün güzel karşılandığını ifade eden Uçar, hem oyuncularına hem de sarı-kırmızılı ekibe başarı temennisinde bulundu.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.