Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Rey Manaj yeniden Sivasspor'da!

Sivasspor ile her konuda anlaşan Rey Manaj, 190 günlük aranın ardından Sivas’a geldi. Esasen ise 28 yaşındaki Arnavut golcü, geçtiğimiz yaz Sivasspor'dan ayrılmış ve Sharjah FC'ye imza atmıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rey Manaj yeniden Sivasspor'da!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 21:32

Sivasspor'da Rey Manaj heyecanı yaşandı. Yiğidoların iz bırakan golcülerinden olan Rey Manaj, yaklaşık 6 aylık aranın ardından yeniden Sivasspor'a döndü.

Rey Manaj yeniden Sivasspor'da!

SİVASSPOR'DA REY MANAJ TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

2025 yazında Sivasspor'dan 2 milyon Euro bonservisle ayrılan ve Sharjah FC'ye imza atan Rey Manaj, Birleşik Arap Emirlikleri'nde aradığını bulamayarak sözleşmesini karşılıklı feshetti! Ayrıca da yetenekli forvet, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaşım yapmış ve Sivasspor'a dönmek için ciddi bir meblağdan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Rey Manaj yeniden Sivasspor'da!

REY MANAJ'IN SİVASSPOR PERFORMANSI

En özel yıllarını Sivasspor'da yaşayan Rey Manaj, kırmızı beyazlı formayla 63 maça çıkmış ve 34 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Rey Manaj yeniden Sivasspor'da!

Sıkça Sorulan Sorular

REY MANAJ'IN ŞU ANDA KONTRATI VAR MI?
Sivasspor ile yeniden anlaşan Rey Manaj, serbest statüdeydi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın yanına Arjantinli stoper: Sözleşmesi sona eriyordu!
Eyüpspor'dan haftalar sonra Süper Lig galibiyeti: Son dakikalarda art arda goller!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.