Rey Manaj yeniden Sivasspor'da!

Sivasspor'da Rey Manaj heyecanı yaşandı. Yiğidoların iz bırakan golcülerinden olan Rey Manaj, yaklaşık 6 aylık aranın ardından yeniden Sivasspor'a döndü.

SİVASSPOR'DA REY MANAJ TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

2025 yazında Sivasspor'dan 2 milyon Euro bonservisle ayrılan ve Sharjah FC'ye imza atan Rey Manaj, Birleşik Arap Emirlikleri'nde aradığını bulamayarak sözleşmesini karşılıklı feshetti! Ayrıca da yetenekli forvet, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaşım yapmış ve Sivasspor'a dönmek için ciddi bir meblağdan vazgeçtiğini açıklamıştı.

REY MANAJ'IN SİVASSPOR PERFORMANSI

En özel yıllarını Sivasspor'da yaşayan Rey Manaj, kırmızı beyazlı formayla 63 maça çıkmış ve 34 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.