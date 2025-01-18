Rıdvan Dilmen, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında formülü açıkladı

18 Ocak 2025 01:15 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 01:25

Galatasaray cephesinde beraberlik sonrası hesaplar karışırken, Fenerbahçe’nin bu sonuçla birlikte şampiyonluk yolunda daha da güçlendiği konuşuluyor. "90 puanı gören kupayı kaldırır" diyen Rıdvan Dilmen, Hatay’daki beraberliğin şampiyonluk yarışında taşları yerinden oynattığını öne sürdü.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor​ ile 1-1 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Maçın ardından ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen​, yaptığı değerlendirmede, şampiyonluk yarışı ve Galatasaray’ın performansı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dilmen, bu beraberliği 2024-2025 sezonunun en büyük sürprizlerinden biri olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası herkes gibi ben de Galatasaray​'ın bu maçtan galibiyetle ayrılacağını düşünüyordum. En az 7-8 net gol pozisyonları vardı. Ancak Hatayspor, kongre sonrası Murat Şahin yönetiminde yeni bir başlangıç yaparak direnç gösterdi. Bu sonuç, şampiyonluk yarışını daha da ilginç hale getirdi."

"90 PUAN ŞAMPİYONLUK İÇİN YETERLİ OLABİLİR"

Dilmen, Fenerbahçe’nin Galatasaray’ın bu puan kaybını fırsata çevireceğini belirterek şunları ekledi:

"Son iki haftada 11 puan geriden gelen bir Fenerbahçe var. Bu sonuç, takımda moral motivasyonu artıracak ve yarınki Adana Demirspor maçında farklı bir galibiyet almalarını sağlayabilir. Galatasaray elbette yine puan kaybedecek, bu yarışta 90 puanı gören takım rahatlıkla şampiyon olabilir. Geçen sezon olduğu gibi 99-102 puanlar görmeyebiliriz."