Rio Ferdinand transfer için konuştu!

Galatasaraylı Victor Osimhen için Manchester United efsanesi Rio Ferdinand açıklamalarda bulundu. Victor Osimhen'in kesinlikle transfer edilmesi gerektiğini söyleyen Rio Ferdinand, bu gelişmenin Manchester United için çok önemli bir hamle olacağının da altını çizdi.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için Avrupa'dan pek çok takım talip olurken, şimdi de Manchester United cephesinden transfer açıklaması geldi. Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, İngiliz basınına Victor Osimhen'in aranan kan olduğunu söyledi ve yönetime resmen adres gösterdi.

GALATASARAYLI VICTOR OSIMHEN İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Victor Osimhen süreci için kritik değerlendirmeler yaptı ve "Manchester United'da Osimhen'e ihtiyacımız var. Gol atmayı bilen birine ihtiyacımız var. Gelip buradaki gençlere nasıl gol atıldığını gösterecek birine ihtiyacımız var. United'a sahada ne yaptığını bilen elit oyuncular lazım." ifadelerini kullandı.

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 32 maça çıkan Osimhen, 28 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.