Rıza Çalımbay'dan 3 puan: Sivasspor kazandı!

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile Antalyaspor karşılaştı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, Emre Belözoğlu'nun ekibini mağlup etti ve altın değerinde 3 puan kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor, Antalyaspor'u ağırladı. Rıza Çalımbay'ın takımı, Uros Radakovic (62) ve Rey Manaj (75) ile 2-0 galip geldi.

SİVASSPOR 2-0 ANTALYASPOR

İlk yarının golsüz sona erdiği mücadelede, ikinci yarıda Yiğidolar tarafından baskı artırıldı ve son bölüme doğru goller geldi. 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, puanını 34'e çıkararak kümede kalma umutlarını artırdı. Diğer tarafta ise iki haftalık aradan sonra sahadan puansız ayrılan Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Akdeniz ekibi 40 puanda kaldı.

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Burak Pakkan, Furkan Ürün, Murat Altan.

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi (Dk. 90 Emirhan Başyiğit), Moutoussamy, Charisis, Efkan Bekiroğlu (Dk. 79 Tolga Ciğerci), Rodrigues (Dk. 79 Simic), Bekir Turaç Böke (Dk. 57 Koita), Manaj (Dk. 90 Emrah Başsan).

Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz (Dk. 38 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural (Dk. 86 Abdurrahim Dursun), Kaluzinski, Streek, Soner Dikmen (Dk. 68 Djenepo), Safuri (Dk. 68 Gaich), Samudio (Dk. 68 Milosevic), Lardson.

Goller: Dk. 62 Radakovic, Dk. 75 Manaj (Net Global Sivasspor).

Sarı kartlar: Dk. 37 Rodrigues, Dk. 75 Manaj, Dk. 86 Tolga Ciğerci (Net Global Sivasspor) Dk. 43 Güray Vural, Dk. 45+2 Kaluzinski, Dk. 90+1 Gaich (Onvo Antalyaspor).

https://x.com/Sivasspor/status/1916167681486590217