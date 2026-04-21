Rıza Kayaalp 13. kez Avrupa şampiyonu! Milli güreşçi rekoru kırdı, tarihe geçti

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp, finalde Macar Darius Attila Vitek ile karşılaştı.

Feti Borova Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mücadelede rakibini 7-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu. Rıza, Türk bayrağını öperek minderde şampiyonluk turu attı.

"Yaşayan efsane" Rıza Kayaalp, Tiran'daki şampiyonada dün son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı, çeyrek finalde de Rus Marat Kamparov'u mağlup etti. Rıza'nın 4-0 önde olduğu yarı final maçında Belaruslu Pavel Hlinchuk, yaptığı kural dışı hareket nedeniyle maçtan diskalifiye edildi.

13. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUYLA REKOR KIRDI

Milli güreşçi bu zaferiyle 13. kez Avrupa şampiyonu oldu ve Rus efsane Aleksandr Karelin'e ait rekoru geride bırakarak adını güreş tarihine altın harflerle yazdırdı.

Organizasyon tarihinde 15 kez finalde güreşen Rıza, 13 altın ve 2 gümüş madalya elde etti. Avrupa şampiyonalarına damga vurun milli güreşçi; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

5 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU, 3 OLİMPİYAT MADALYASI VAR

Arnavutluk'ta rekor kıran milli güreşçi, kariyerinde dünya şampiyonalarında 5 kez kürsünün zirvesine çıktı.

Tecrübeli güreşçi, 2011 (İstanbul), 2015 (Las Vegas), 2017 (Paris), 2019 (Astana) ve 2022 (Belgrad) yıllarında dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Dünya şampiyonalarında ayrıca 3 gümüş ve 2 bronz madalya alan Rıza, organizasyon tarihinde 10 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Rıza Kayaalp, olimpiyatlarda ise 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.