Spor
Rıza Kayaalp'ten altın madalya! Mindere şampiyonlukla döndü

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda grekoromen stil 130 kiloda şampiyon oldu. Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, 610 gün sonra resmi müsabakaya çıkmasına rağmen rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Rıza Kayaalp'ten altın madalya! Mindere şampiyonlukla döndü
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nın heyecanı yaşandı. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden ve kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, 610 gün sonra mindere döndü.

RIZA KAYAALP ALTIN MADALYA KAZANDI

Rıza Kayaalp, uzun bir aradan sonra şampiyonaya katılmasına rağmen rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Elemelerde ABD'li Aden Ikaika Hammar Attao, çeyrek finalde de Gürcü Rati Talikishvili'yi 9-0 teknik üstünlükle yenen 36 yaşındaki milli güreşçi, yarı finale çıktı.

Yarı finalde Kazak Olzhas Syrlybay'ı 4-0'la geçen Rıza, finalde ABD'li Cohlton Michael Schultz ile karşılaştı. Altın madalya mücadelesinde rakibini 7-1 yenen milli sporcu, şampiyon olarak kürsünün zirvesinde yer aldı.

Rıza Kayaalp'ten altın madalya! Mindere şampiyonlukla döndü

UZUN SÜRELİ MEN CEZASI ALMIŞTI

Hırvatistan'daki organizasyonda 4 maçta sadece 1 puan veren Rıza, en son 2024 yılının haziran ayında Macaristan'da düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Turnuvası'nda güreşmişti.

Rıza Kayaalp'ten altın madalya! Mindere şampiyonlukla döndü

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere 4 yıl men cezası alan Rıza, kulak çınlaması rahatsızlığı nedeniyle "Vastarel" isimli ilacı kullandığını belirterek, konuyu Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşımıştı. CAS'ın milli güreşçinin itirazını kabul etmesi üzerine Rıza'nın, 1 Ocak 2026'dan itibaren mindere dönmesinin önü açılmıştı.

Rıza Kayaalp'ten altın madalya! Mindere şampiyonlukla döndü

ADINI TARİHE YAZDIRMAK İSTİYOR

Rıza Kayaalp, en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi ünvanını Rus Aleksandr Karelin ile paylaşıyor. Rıza, nisan ayındaki 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanması durumunda bu ünvanın tek sahibi olarak adını tarihe yazdıracak.

Türkiye, grekoromen stil ve kadınlar kategorisinde katıldığı Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı. Rıza'nın yanı sıra Yüksel Sarıçiçek ve Buse Tosun Çavuşoğlu altın, Nesrin Baş gümüş, Ömer Halis Recep ise bronz madalya aldı.

