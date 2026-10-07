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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:04

Rizespor maçı öncesi İsmail Kartal'dan sürpriz Asensio kararı!

Süper Lig'de milli araya 8-0'lık tarihi Eyüpspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, 7. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanına kilitlenirken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını tamamen atlatan Marco Asensio için teknik direktör İsmail Kartal'dan sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Rizespor maçı öncesi İsmail Kartal'dan sürpriz Asensio kararı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:04

’e istediği başlangıcı yapamayan ancak milli ara öncesinde karşısında aldığı 8-0'lık galibiyetle moral bulan , kulvarda yeni bir galibiyet serisi başlatmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerde kritik maçı öncesi gözler tamamen 'ya çevrildi.

Rizespor maçı öncesi İsmail Kartal'dan sürpriz Asensio kararı!

RİZE DEPLASMANINDA FORMADAN UZAK KALMAYACAK

22 Ağustos'ta yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan İspanyol yıldız, Eyüpspor karşılaşmasında maç kadrosunda yer alsa da teknik direktör İsmail Kartal tarafından riske edilmemişti. Deneyimli teknik adam, oyuncusunun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum." diyerek dönüş sinyalini vermişti.

Rizespor maçı öncesi İsmail Kartal'dan sürpriz Asensio kararı!

Milli maç arasında fiziksel açığını tamamen kapatan "Matador" lakaplı Asensio, Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile oynanan hazırlık maçında süre aldı. Sergilediği istekli ve performansıyla hem teknik heyetten tam not aldı hem de taraftarı heyecanlandırdı.

İSMAİL KARTAL'DAN ÖZEL GÖRÜŞME

Sakatlık sürecini geride bırakan 30 yaşındaki futbolcuyu hafta sonundaki zorlu deplasmanda sahaya ilk 11'de sürmeye hazırlanan 65 yaşındaki İsmail Kartal, öğrencisiyle özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının İspanyol yıldıza, "Rize'de ilk 11'de olacaksın. Senden iyi bir performans bekliyorum. Sahne senin. Geçen sezon bu deplasmanda gösterdiğin performansı cumartesi günü de göster" sözleriyle güvendiğini belirttiği, Asensio'nun ise hocasına gol sözü verdiği öğrenildi.

Rizespor maçı öncesi İsmail Kartal'dan sürpriz Asensio kararı!

GEÇEN SEZONUN YILDIZIYDI

Marco Asensio, Fenerbahçe'nin geçen sezon Karadeniz deplasmanında 5-2 mağlup ettiği Çaykur Rizespor mücadelesine damga vurmuştu. Karşılaşmayı 2 gol ve 1 asistle tamamlayan yıldız oyuncu, skora doğrudan katkı vererek galibiyetin mimarı olmuştu.

Rizespor maçı öncesi İsmail Kartal'dan sürpriz Asensio kararı!

Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 7 maça çıkan ve toplam 343 dakika sahada kalan başarılı hücum oyuncusu, 1 gol ve 1 asistlik istatistik yakaladı. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden ve 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunan Asensio'nun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Eyüpspor
#Çaykur Rizespor
#Futbol
#trendyol süper lig
#Marco Asensio
#Spor
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