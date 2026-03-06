Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Robert Lewandowski'den transfer sözleri: 3 ay sonrasını hedef gösterdi!

Barcelona'dan gelecek yaz ayrılması beklenen Robert Lewandowski, transfer süreciyle ilgili Sky Sports'a konuştu. Tecrübeli golcü, yeni rotası için aceleci davranmadığını ifade etti.

Burak Ayaydın
06.03.2026
06.03.2026
ile sözleşmesi sona erecek olan , konusuna dair 3 ay vurgusunda bulundu. Esasen ise Polonyalı forvet, tüm önceliğin kendisinde olduğunu belirtti.

ROBERT LEWANDOWSKI'DEN TRANSFER SÖZLERİ!

Transfer sürecini ağırdan aldığını anlatan Robert Lewandowski, "İyi olan şu ki üzerimde baskı yok. 30 yaşında ya da birkaç yıl daha genç olsaydım, bu tür bir duygu farklı olurdu. Nerede oynayacağımı görmek istiyorum derdim. Ama şu anda bilmek zorunda değilim. Sabırlıyım. Bekliyorum. Ne yapmak istediğime karar vermek için kendime yaklaşık üç ay süre vereceğim. Önceliğim sadece ben, yalnızca ben." dedi.

Robert Lewandowski'den transfer sözleri: 3 ay sonrasını hedef gösterdi!

ROBERT LEWANDOWSKI'NİN BARCELONA RAKAMLARI

Bu sezon 32 maçta forma giyen Robert Lewandowski, bu müsabakalarda 14 gol atıp 3 de asist yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

POLONYALI GOLCÜYLE SÜPER LİG'DEN HANGİ TAKIM İLGİLENİYOR?
Fenerbahçe, Robert Lewandowski'yi uzun süredir takip ediyor.
