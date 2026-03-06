Robert Lewandowski'den transfer sözleri: 3 ay sonrasını hedef gösterdi!

Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski, transfer konusuna dair 3 ay vurgusunda bulundu. Esasen ise Polonyalı forvet, tüm önceliğin kendisinde olduğunu belirtti.

ROBERT LEWANDOWSKI'DEN TRANSFER SÖZLERİ!

Transfer sürecini ağırdan aldığını anlatan Robert Lewandowski, "İyi olan şu ki üzerimde baskı yok. 30 yaşında ya da birkaç yıl daha genç olsaydım, bu tür bir duygu farklı olurdu. Nerede oynayacağımı görmek istiyorum derdim. Ama şu anda bilmek zorunda değilim. Sabırlıyım. Bekliyorum. Ne yapmak istediğime karar vermek için kendime yaklaşık üç ay süre vereceğim. Önceliğim sadece ben, yalnızca ben." dedi.

ROBERT LEWANDOWSKI'NİN BARCELONA RAKAMLARI

Bu sezon 32 maçta forma giyen Robert Lewandowski, bu müsabakalarda 14 gol atıp 3 de asist yaptı.