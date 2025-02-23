Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Robin van Persie imzayı attı! Transfer resmen açıklandı

Eski Fenerbahçeli Robin van Persie, Feyenoord'un yeni teknik direktörü oldu. Robin van Persie, yıllar sonra yeniden Feyenoord'a döndü

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Robin van Persie imzayı attı! Transfer resmen açıklandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 14:44

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, gençliğinde forma giydiği Feyenoord'a teknik adam olarak geri döndü.

2027'YE KADAR İMZA

Halihazırda Heerenveen'in hocası olan Robin van Persie, Feyenoord ile Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, bu transfer için Heerenveen ile anlaşma sağlandığı belirtildi ve Van Persie'nin yarın takımın başına geçeceği duyuruldu.
41 yaşındaki teknik adam, Feyenoord'a imza atmasının ardından verdiği röportajda "Feyenoord ile olan bağımın ne kadar özel olduğunu herkes biliyor. Güçlü bir oyuncu grubuyla birlikte çalışmayı ve başarılara ulaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
26 MAÇTA 9 GALİBİYET
Bu sezon Heerenveen'in başında 26 maça çıkan Robin van Persie, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 33 puan toplamıştı.

https://x.com/Feyenoord/status/1893600692612497546

Sıkça Sorulan Sorular

ROBIN VAN PERSIE FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATMIŞTI?
Fenerbahçe'de 87 maça çıkan eski futbolcu, 36 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güle Güle Ersin Destanoğlu! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Galatasaray'da Franck Ribery etkisi! Okan Buruk'un transfer şaşkınlığı
ETİKETLER
#feyenoord
#Fenerbahçe Derbisi
#Robin Van Persie
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.