Robin van Persie imzayı attı! Transfer resmen açıklandı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, gençliğinde forma giydiği Feyenoord'a teknik adam olarak geri döndü.

2027'YE KADAR İMZA

Halihazırda Heerenveen'in hocası olan Robin van Persie, Feyenoord ile Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, bu transfer için Heerenveen ile anlaşma sağlandığı belirtildi ve Van Persie'nin yarın takımın başına geçeceği duyuruldu.

41 yaşındaki teknik adam, Feyenoord'a imza atmasının ardından verdiği röportajda "Feyenoord ile olan bağımın ne kadar özel olduğunu herkes biliyor. Güçlü bir oyuncu grubuyla birlikte çalışmayı ve başarılara ulaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

26 MAÇTA 9 GALİBİYET

Bu sezon Heerenveen'in başında 26 maça çıkan Robin van Persie, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 33 puan toplamıştı.

https://x.com/Feyenoord/status/1893600692612497546