Rodri sakatlanarak sezonu kapattı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Eylül 2024 20:22 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 20:26
Manchester City'nin İspanyol orta saha yıldızı Rodri'nin, sakatlığından dolayı sezonu kapattığı açıklandı.
Premier Lig devi Manchester City'nin ve İspanya Milli Takımı'nın en önemli yıldız orta saha ismi Rodri, sakatlığından dolayı sezonu kapattığı açıklandı.
ESPN'in haberine göre, Manchester City'nin Arsenal ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı sakatlığı yaşayan İspanyol orta saha, sezonun geri kalanında forma şansı bulamayacak.
Karşılaşmanın 16. dakikasında sakatlanarak sahada tedavi gördükten sonra 21. dakikada oyundan çıkan Rodri'nin yerine Hırvat futbolcu Kovacic dahil oldu.
SEZON KARNESİ
Rodri bu sezon Manchester City forması altında 2 Premier Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında süre almıştı.
Kaynak: tgrthaber.com