Roma'da yeni hoca duyuruldu!

Serie A ekibi Roma'da yeni bir dönem başladı. Bir süredir hoca arayışında olan Roma, Gian Piero Gasperini ile anlaştı.

Serie A'da sansasyonel bir transfer gerçekleşti. Uzun yıllardır Atalanta'yı çalıştıran Gian Piero Gasperini, mavi siyahlılardan ayrıldı ve Roma ile sözleşme imzaladı.

ROMA'DA GIAN PIERO GASPERINI DÖNEMİ BAŞLADI

2016 yılından beri Atalanta'yı çalıştıran Gian Piero Gasperini, an itibarıyla Bergamo temsilcisinden ayrıldı ve Roma için çalışmaya başladı. Yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayan Gasperini, Atalanta kariyerinde 439 maça çıkmıştı.

https://x.com/OfficialASRoma/status/1931000793898864659

ATALANTA TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Gasperini; Bayer Leverkusen'i UEFA Avrupa Ligi finalinde yenerek, kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanmıştı.