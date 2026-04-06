Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Romanya Milli takımı'nda Lucescu sonrası Gheorghe Hagi dönemi başlıyor! Sözleşmesindeki bonuslar dudak uçuklattı

Romanya Milli Takımı’nda boşalan teknik direktörlük koltuğu, futbol tarihinin unutulmaz ismi Gheorghe Hagi’ye emanet ediliyor. Lucescu’nun vedasının ardından düğmeye basan federasyon, Hagi ile prensipte anlaşırken, sözleşmedeki dev bonuslar dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Romanya Milli takımı'nda Lucescu sonrası Gheorghe Hagi dönemi başlıyor! Sözleşmesindeki bonuslar dudak uçuklattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 16:03

Türkiye karşısında alınan mağlubiyetin ardından Mircea Lucescu ile yollarını ayıran Romanya Federasyonu, vakit kaybetmeden tanıdık bir isme yöneldi.

HABERİN ÖZETİ

Romanya Milli takımı'nda Lucescu sonrası Gheorghe Hagi dönemi başlıyor! Sözleşmesindeki bonuslar dudak uçuklattı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Romanya Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu'nun ayrılığının ardından tanıdık bir isim olan Gheorghe Hagi ile anlaştı.
Gheorghe Hagi, Federasyon Başkanı Razvan Burleanu ile milli takımın geleceği ve yeniden yapılanma süreci konusunda tam mutabakat sağladı.
Hagi'nin sözleşmesinde aylık 27.000 Euro maaş ve başarı odaklı yüksek primler bulunuyor.
EURO 2028 primi 300.000 Euro, 2030 Dünya Kupası primi ise 500.000 Euro olarak belirlendi.
Hagi'nin altyapı ve gençlik vizyonuyla da ilgilenmesi ve genç yetenekleri takıma kazandırması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Romanya Milli takımı'nda Lucescu sonrası Gheorghe Hagi dönemi başlıyor! Sözleşmesindeki bonuslar dudak uçuklattı

Federasyon Başkanı Razvan Burleanu ile bir araya gelen Gheorghe Hagi’nin, milli takımın geleceği ve yeniden yapılanma süreci konusunda tam mutabakat sağladığı öğrenildi.

Romanya Milli takımı'nda Lucescu sonrası Gheorghe Hagi dönemi başlıyor! Sözleşmesindeki bonuslar dudak uçuklattı

MAAŞI SABİT, PRİMLERİ SERVET DEĞERİNDE!

Rumen basınından sızan bilgilere göre Hagi’nin finansal tablosu, selefi Lucescu ile benzerlik gösteriyor. Ancak başarı odaklı hazırlanan sözleşmede bonuslar ön plana çıkıyor:

Maaş/PrimMiktar (Euro)
Aylık Maaş27.000
Yıllık Toplam Kazanç324.000
EURO 2028 Primi300.000
2030 Dünya Kupası Primi500.000

GENÇ YETENEKLER VE YENİ VİZYON

Hagi’nin sadece saha sonuçlarıyla değil, Romanya futbolunun altyapı ve gençlik vizyonuyla da bizzat ilgilenmesi bekleniyor. Kendi akademisindeki başarısını milli takıma yansıtmayı hedefleyen efsane ismin, genç yetenekleri vitrine çıkararak takımı uluslararası arenada yeniden söz sahibi yapması amaçlanıyor.

Romanya Milli takımı'nda Lucescu sonrası Gheorghe Hagi dönemi başlıyor! Sözleşmesindeki bonuslar dudak uçuklattı

Taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebep olan bu hamle, Romanya futbolu için bir "diriliş projesi" olarak görülüyor. Gözler şimdi, sözleşmedeki dev bonusları hedefleyen Hagi'nin sahada vereceği ilk sınavlara çevrildi.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.