Romanya Milli takımı'nda Lucescu sonrası Gheorghe Hagi dönemi başlıyor! Sözleşmesindeki bonuslar dudak uçuklattı

Türkiye karşısında alınan mağlubiyetin ardından Mircea Lucescu ile yollarını ayıran Romanya Futbol Federasyonu, vakit kaybetmeden tanıdık bir isme yöneldi.
Federasyon Başkanı Razvan Burleanu ile bir araya gelen Gheorghe Hagi’nin, milli takımın geleceği ve yeniden yapılanma süreci konusunda tam mutabakat sağladığı öğrenildi.
Rumen basınından sızan bilgilere göre Hagi’nin finansal tablosu, selefi Lucescu ile benzerlik gösteriyor. Ancak başarı odaklı hazırlanan sözleşmede bonuslar ön plana çıkıyor:
|Maaş/Prim
|Miktar (Euro)
|Aylık Maaş
|27.000
|Yıllık Toplam Kazanç
|324.000
|EURO 2028 Primi
|300.000
|2030 Dünya Kupası Primi
|500.000
Hagi’nin sadece saha sonuçlarıyla değil, Romanya futbolunun altyapı ve gençlik vizyonuyla da bizzat ilgilenmesi bekleniyor. Kendi akademisindeki başarısını milli takıma yansıtmayı hedefleyen efsane ismin, genç yetenekleri vitrine çıkararak takımı uluslararası arenada yeniden söz sahibi yapması amaçlanıyor.
Taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebep olan bu hamle, Romanya futbolu için bir "diriliş projesi" olarak görülüyor. Gözler şimdi, sözleşmedeki dev bonusları hedefleyen Hagi'nin sahada vereceği ilk sınavlara çevrildi.