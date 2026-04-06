Türkiye karşısında alınan mağlubiyetin ardından Mircea Lucescu ile yollarını ayıran Romanya Futbol Federasyonu, vakit kaybetmeden tanıdık bir isme yöneldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Romanya Milli takımı'nda Lucescu sonrası Gheorghe Hagi dönemi başlıyor! Sözleşmesindeki bonuslar dudak uçuklattı Romanya Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu'nun ayrılığının ardından tanıdık bir isim olan Gheorghe Hagi ile anlaştı. Gheorghe Hagi, Federasyon Başkanı Razvan Burleanu ile milli takımın geleceği ve yeniden yapılanma süreci konusunda tam mutabakat sağladı. Hagi'nin sözleşmesinde aylık 27.000 Euro maaş ve başarı odaklı yüksek primler bulunuyor. EURO 2028 primi 300.000 Euro, 2030 Dünya Kupası primi ise 500.000 Euro olarak belirlendi. Hagi'nin altyapı ve gençlik vizyonuyla da ilgilenmesi ve genç yetenekleri takıma kazandırması bekleniyor.

Federasyon Başkanı Razvan Burleanu ile bir araya gelen Gheorghe Hagi’nin, milli takımın geleceği ve yeniden yapılanma süreci konusunda tam mutabakat sağladığı öğrenildi.

MAAŞI SABİT, PRİMLERİ SERVET DEĞERİNDE!

Rumen basınından sızan bilgilere göre Hagi’nin finansal tablosu, selefi Lucescu ile benzerlik gösteriyor. Ancak başarı odaklı hazırlanan sözleşmede bonuslar ön plana çıkıyor:

Maaş/Prim Miktar (Euro) Aylık Maaş 27.000 Yıllık Toplam Kazanç 324.000 EURO 2028 Primi 300.000 2030 Dünya Kupası Primi 500.000

GENÇ YETENEKLER VE YENİ VİZYON

Hagi’nin sadece saha sonuçlarıyla değil, Romanya futbolunun altyapı ve gençlik vizyonuyla da bizzat ilgilenmesi bekleniyor. Kendi akademisindeki başarısını milli takıma yansıtmayı hedefleyen efsane ismin, genç yetenekleri vitrine çıkararak takımı uluslararası arenada yeniden söz sahibi yapması amaçlanıyor.

Taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebep olan bu hamle, Romanya futbolu için bir "diriliş projesi" olarak görülüyor. Gözler şimdi, sözleşmedeki dev bonusları hedefleyen Hagi'nin sahada vereceği ilk sınavlara çevrildi.