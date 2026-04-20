Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Romanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Gheorghe Hagi oldu!

Mircea Lucescu’nun vefatıyla sarsılan Romanya Milli Takımı’nın yeni patronu efsane isim Gheorghe Hagi oldu. Kariyerine başladığı noktaya geri dönen Hagi, başarı sözü verdi.

Romanya futbolunda beklenen hamle gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden dünyasının efsane isimlerinden Mircea Lucescu’nun ardından, teknik direktörlük koltuğu için ismi bir numarada yer alan Gheorghe Hagi resmen göreve getirildi. Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı efsane isim, düzenlenen basın toplantısında ayağının tozuyla iddialı açıklamalarda bulundu.

Romanya futbolunun efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, Mircea Lucescu'nun ardından Romanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve getirildi.
Gheorghe Hagi, oyuncu olarak başarılarını antrenör olarak da tekrarlamak istediğini belirtti.
Hagi, milli takımın eleme turlarındaki hedeflerine odaklandığını ve kendine güvendiğini söyledi.
Teknik direktörlük kariyerine ilk kez Romanya Milli Takımı'nda başlayan Hagi, daha önce Türkiye'de Galatasaray ve Bursaspor'da forma giydi.
Romanya kariyerinde ise Poli Timișoara, Steaua Bükreş, FC Viitorul ve FCV Farul gibi kulüplerde görev yaptı.
"BÜYÜK BİR ONUR VE SORUMLULUK"

Yeniden milli formanın hizmetinde olmaktan duyduğu gururu dile getiren Hagi, oyuncu olarak kazandığı başarıları saha kenarında da tekrarlamak istediğini vurguladı. Efsane futbol adamı şu ifadeleri kullandı: "Bir oyuncu olarak daha önce yaptığım gibi Romanya'yı bir kez daha temsil etmek büyük bir onur ve sorumluluk. Umarım bunu bir antrenör olarak da yapabilirim çünkü önemli olan performans sergilemek ve başarılı olmak."

"KENDİME GÜVENİYORUM"

Geleceğe dair umut dolu mesajlar veren Hagi, eleme turlarındaki hedeflerine odaklandığını belirtti. Başarı için gerekli cesarete sahip olduğunun altını çizen teknik adam: "Güzel şeyler başarabileceğimize dair cesaretim var. Elbette neler olacağını zaman gösterecek. Ama kendime güveniyorum ve bir antrenör olarak her maçta ve eleme turlarında başarılı olabileceğimizi umuyorum." şeklinde konuştu.

KARİYERİ BAŞLADIĞI YERDE DEVAM EDİYOR

Teknik direktörlük yolculuğuna ilk kez Romanya Milli Takımı’nda adım atan Gheorghe Hagi, yıllar içinde kazandığı tecrübeyle devraldığı bayrağı daha ileri taşımayı hedefliyor. Hagi’nin kariyer yolculuğunda şu kulüpler yer almıştı:

Görev Yapılan Takımlar
Milli Takım DüzeyiRomanya Milli Takımı
Türkiye KariyeriBursaspor, Galatasaray
Romanya KariyeriPoli Timișoara, Steaua Bükreş, FC Viitorul, FCV Farul
