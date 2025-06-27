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 | Burak Ayaydın

Ruud Van Nistelrooy ile yollar ayrıldı!

Leicester City'de Ruud Van Nistelrooy ile yollar ayrıldı. İngiltere ekibi, kritik sürece dair veda mesajı yayınladı.

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Ruud Van Nistelrooy ile yollar ayrıldı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 20:32

İngiltere Championship takımlarından Leicester City, Ruud Van Nistelrooy'un ayrılığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada; Kasım 2024'te takımın başına geçen 48 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcının, sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Ruud Van Nistelrooy ile yollar ayrıldı!

HOLLANDALI NISTELROOY DA VEDA ETTİ

"Kulüpte görev yaptığım süre boyunca gösterdikleri profesyonellik ve özveri için Leicester City oyuncularına, antrenörlerine, akademisine ve birlikte çalıştığım tüm personele, destekleri için taraftarlara şahsen teşekkür ediyor; bu vesileyle kulübe gelecek için iyi dileklerde bulunmak istiyorum."

https://x.com/LCFC/status/1938522703050457154

PREMIER LIG'DEN DÜŞMÜŞLERDİ

İngiltere Premier Lig'deki ilk ve tek şampiyonluğunu 2015-2016 sezonunda yaşayan Leicester City, geçtiğimiz yıl sonunda Championship'e düşmüştü.

Sıkça Sorulan Sorular

HOLLANDALI HOCANIN MÜCADELE İSTATİSTİKLERİ NASILDI?
Van Nistelrooy, City ile 27 karşılaşmada yer almış ve maç başına 0.67 puan ortalaması yakalamıştı.
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ETİKETLER
#Leicester City
#Leicester City
#İngiltere Championship
#Premier League
#Ruud van Nistelrooy
#Spor
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