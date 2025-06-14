Sacha Boey transferinde ters köşe: Galatasaray'ı bekletiyor!

Galatasaray'da Sacha Boey transferiyle ilgili tezat bir durum oluştu. Galatasaray'a transferini ağırdan alan Sacha Boey, Süper Lig devine resmen ters köşe yaptı.

Galatasaray'da Sacha Boey transferi tamamen yıldız oyuncunun kararına kaldı. Galatasaray ile Bayern Münih'in anlaştığı süreçte, Sacha Boey düşünmek için zaman istedi ve farklı alternatifleri gündemine aldı.

GALATASARAY'A SACHA BOEY TRANSFERİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Galatasaray'ın uzun zamandır transfer etmek istediği Sacha Boey, eski kulübünü beklemeye aldı. Sacha Boey transferi için Bayern Münih ile kiralık olarak anlaşan Galatasaraylı yöneticiler, Fransız bekin tavrıyla şaşkınlığa uğradı! Galatasaray'a karşı istekli görünmeyen ve İngiltere gibi yerlerden teklifler aldığını anlatan Sacha Boey, Fransa Milli Takımı'nda oynamasını sağlayacak olan kulüple sözleşme imzalamak istediğini ifade etti.

SACHA BOEY GALATASARAY'DAN SONRA BAYERN MUNIH'TE BEKLENENİ VEREMEDİ

Galatasaray'dan 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, bu sezon Alman devinde 17 maça çıktı ve 714 dakika süre bulabildi. Bu kısa zaman diliminde 3 de asist yapan 24 yaşındaki sağ bekin, Bayern Münih ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.