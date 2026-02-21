Menü Kapat
Spor
 Yasin Aşan

Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Hakan Kutlu'dan boşalan göreve getirilen ismi duyurdu. Yeşil-siyahlılar, teknik direktör Mustafa Dalcı ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi
Trendyol ekiplerinden 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Perşembe günü Pendikspor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayıran yeşil-siyahlılarda göreve getirilen yeni isim belli oldu.

Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi

Sakaryaspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile anlaşma sağladı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı" denildi.

4 FARKLI TEKNİK ADAM GÖREV YAPTI

Sezona teknik direktör İrfan Buz ile başlayan yeşil-siyahlı ekipte dün yapılan açıklama sonrası Hakan Kutlu ile de yollar ayrıldı. Böylelikle yeşil-siyahlılarda bu sezon 4 teknik direktör değişikliği yapıldı. Buz, ligde toplam 10 karşılaşmada takımın başında yer aldı. Bu süreçte Sakaryaspor 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Buz’un ardından göreve gelen Serhat Sütlü, 12 lig maçında takımı çalıştırdı. Sütlü döneminde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde edildi. Sütlü sonrası geçici olarak takımın başına geçen Furkan Köseoğlu, ilk yarının kalan 3 maçında görev yaptı. Bu periyotta 1 galibiyet alınırken 2 karşılaşma mağlubiyetle sonuçlandı. Devre arasında göreve getirilen Hakan Kutlu ise 52 günlük görev süresinde 7 lig maçında takımın başında sahaya çıktı. Kutlu yönetiminde Sakaryaspor galibiyet alamazken 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

YÖNETİM DE DEĞİŞTİ

Öte yandan kulüpte sezon içerisinde yönetim değişikliği de gerçekleşti. 8 Haziran 2025’te yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa Muhammet Kıratlı seçildi. Beklenen sonuçların alınamamasının ardından kongre kararı alındı. Ekim 2025’te yapılması planlanan kongrede aday çıkmaması nedeniyle mevcut yönetim görevine devam etti. Kıratlı’nın istifa açıklamasının ardından 28 Aralık 2025’te yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlık görevine Enes Zengin getirildi.

Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi

KÜME DÜŞME HATTINDA YER ALIYOR

Sakaryaspor, 26 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 24 puanla 18. sırada küme düşme hattında bulunuyor.

Yeşil-siyahlı ekip ile 16. basamaktaki Sarıyer arasında 7 puanlık fark bulunuyor. Sakaryaspor, ligin 27. haftasında 23 Şubat Pazartesi günü Sivasspor deplasmanında sahaya çıkacak.

#Futbol
#sakaryaspor
#1. Lig
#Mustafa Dalçı
#Teknik Direktör Değişikliği
#Küme Düşme Hattı
#Spor
