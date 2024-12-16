Samet Akaydın Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yerine gelecek olan dünyaca ünlü stoper açıklandı

16 Aralık 2024 00:14 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 00:27

Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i 3-1'le geçerek liderlik takibini sürdürdü. Maça sakatlıklar damga vururken Rodrigo Becao'nun sezon sonuna kadar takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Gazeteci Ahmet Ercanlar, aynı zamanda Athletic Bilbao mücadelesinde ıslıklanan Samet Akaydın'ın da devre arasında ayrılacağını duyurdu. Ercanlar aynı zamanda Fenerbahçe'nin lider stoper arayışına girdiğini ve devre arasında 2 savunmacıyı kadrosuna katabileceğini duyurdu. İşte Fenerbahçe'nin alacağı o milli futbolcu…

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe​, sahasında Başakşehir​'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho​ düzenlediği basın toplantısında sakatlıklara dair açıklamalarda bulundu. Rodrigo Becao​'nun sezonu kapattığını ifade eden dünyaca ünlü teknik adam, "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef" dedi.

Fenerbahçe'nin devre arası için stoper arayışlarına başladığı bilinirken TGRT Haber'de Stüdyoda Futbol programında konuşan gazeteci Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu milli stoperin ismini açıkladı.

SAMET AKAYDIN​ DEVRE ARASI AYRILIYOR!

Ercanlar aynı zamanda Fenerbahçe'nin 2-0 kaybettiği Athletic Bilbao maçında hata yapan Samet Akaydın'ın da devre arasında takımdan ayrılacağını duyurdu.

Akaydın'ın dikkat dağınıklığı olduğunu ifade eden Ercanlar, "Samet Akaydın menajerine 'kulüp bul' dedi. Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılacağını düşünüyorum. Samet Akaydın aslında çok iyi bir oyuncu ama dikkat dağınıklığı var. Çok fazla bireysel hata yapıyor." dedi.

FENERBAHÇE DEVRE ARASINDA SAVUNMAYA TAKVİYE YAPACAK!

Rodrigo Becao'nun sezonu kapattığını hatırlatan Ercanlar, Fenerbahçe'nin Merih Demiral'ı transfer edebileceğini iddia etti. Ercanlar, sarı-lacivertlilerin lider savunmacı arayışında olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Rodrigo Becao da sezonu kapattı. Fenerbahçe devre arasında zaten stoper alacak. Lider bir stoper arıyor. Önemli isimler ile görüşüyor. Benim tahminim lider stoperi alacak ve belki bir de Merih Demiral'ı transfer edebilir. José Mourinho ayağı iyi olan, oyunu yönlendirebilecek bir savunmacı arayışında."

MERİH DEMİRAL'IN SEZON KARNESİ

Suudi Arabistan takımı forması giyen Merih Demiral, Al-Ahli takımıyla bu sezon forma giydiği 18 maçta 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.