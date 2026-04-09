Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final düelloları can yaktı: PSG-Liverpool ve Barcelona-Atletico Madrid!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı dev maçlarla devam etti. Fransa'da PSG'nin galip geldiği gecede, İspanya'da ise Atletico Madrid kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final düelloları can yaktı: PSG-Liverpool ve Barcelona-Atletico Madrid!
Şampiyonlar Ligi'nde, PSG-Liverpool ve Barcelona-Atletico Madrid eşleşmelerinin ilk müsabakaları oynandı. Tempolu mücadeleler geceye damga vururken, çarpıcı sonuçlar da ayrıca dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında PSG, Liverpool'u 2-0 mağlup ederken, Atletico Madrid de deplasmanda Barcelona'yı aynı skorla yendi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında PSG, Liverpool'u 2-0 mağlup ederken, Atletico Madrid de deplasmanda Barcelona'yı aynı skorla yendi.
Paris Saint-Germain, kendi sahasında Desire Doue (11) ve Khvicha Kvaratshelia'nın (65) golleriyle Liverpool'u 2-0 mağlup etti.
Atletico Madrid, Julian Alvarez (45) ve Alexander Sörloth'un (70) golleriyle Camp Nou'da Barcelona'yı 2-0 yendi.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final düelloları can yaktı: PSG-Liverpool ve Barcelona-Atletico Madrid!

FRANSA'DA PSG LIVERPOOL'U MAĞLUP ETTİ

Chelsea karşısında turladıktan sonra çeyrek finalde bir diğer İngiliz Liverpool'la eşleşen Paris Saint-Germain, kendi sahasında Desire Doue (11) ile Khvicha Kvaratshelia'nın (65) golleriyle 2-0 galip geldi ve Ada'daki rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final düelloları can yaktı: PSG-Liverpool ve Barcelona-Atletico Madrid!

İSPANYA'DA ATLETICO MADRID'DEN BARCELONA'YA AĞIR DARBE!

Barcelona deplasmanına çıkan Atletico Madrid, Julian Alvarez (45) ve Alexander Sörloth (70) ile skor tabelasını değiştirdi! Camp Nou'da 2-0 galip gelen Atletico, kendi sahasındaki ikinci maçtan önce adeta şapkadan tavşan çıkardı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final düelloları can yaktı: PSG-Liverpool ve Barcelona-Atletico Madrid!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final düelloları can yaktı: PSG-Liverpool ve Barcelona-Atletico Madrid!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray'ın Göztepe galibiyetine sert çıkış: 'En kazma takım' diyerek anlattı!
Okan Buruk'tan Körfez'e salvo: Göztepe galibiyeti sonrasında odak Kocaelispor'da!
