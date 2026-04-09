Şampiyonlar Ligi'nde, PSG-Liverpool ve Barcelona-Atletico Madrid eşleşmelerinin ilk müsabakaları oynandı. Tempolu mücadeleler geceye damga vururken, çarpıcı sonuçlar da ayrıca dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final düelloları can yaktı: PSG-Liverpool ve Barcelona-Atletico Madrid! Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında PSG, Liverpool'u 2-0 mağlup ederken, Atletico Madrid de deplasmanda Barcelona'yı aynı skorla yendi. Paris Saint-Germain, kendi sahasında Desire Doue (11) ve Khvicha Kvaratshelia'nın (65) golleriyle Liverpool'u 2-0 mağlup etti. Atletico Madrid, Julian Alvarez (45) ve Alexander Sörloth'un (70) golleriyle Camp Nou'da Barcelona'yı 2-0 yendi.

FRANSA'DA PSG LIVERPOOL'U MAĞLUP ETTİ

Chelsea karşısında turladıktan sonra çeyrek finalde bir diğer İngiliz Liverpool'la eşleşen Paris Saint-Germain, kendi sahasında Desire Doue (11) ile Khvicha Kvaratshelia'nın (65) golleriyle 2-0 galip geldi ve Ada'daki rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

İSPANYA'DA ATLETICO MADRID'DEN BARCELONA'YA AĞIR DARBE!

Barcelona deplasmanına çıkan Atletico Madrid, Julian Alvarez (45) ve Alexander Sörloth (70) ile skor tabelasını değiştirdi! Camp Nou'da 2-0 galip gelen Atletico, kendi sahasındaki ikinci maçtan önce adeta şapkadan tavşan çıkardı.