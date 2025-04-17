Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

Şampiyonlar Ligi'nde Inter ve Arsenal turladı! İşte yarı final eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler de Inter ve Arsenal oldu. Rakiplerini eleyen takımların yarı finalde kiminle eşleşeceği de belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi yarı final hakkında detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şampiyonlar Ligi'nde Inter ve Arsenal turladı! İşte yarı final eşleşmeleri
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 02:40
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 02:47

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ikinci karşılaşmaları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

ARSENAL, REAL MADRID'İ ELEYEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta sahasında İspanyol devi Real Madrid'i 3-0 mağlup eden İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda rakibini 2-1 yenerek yarı final biletini aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Inter ve Arsenal turladı! İşte yarı final eşleşmeleri

Arsenal 13. dakikada Bukayo Saka ile bir penaltı atışından yararlanamazken, ilk yarı golsüz sona erdi.

65. dakikada Saka'nın golüyle Arsenal 1-0 öne geçerken, Real Madrid 67. dakikada Junior Vinicius'un fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi. 90+4. dakikada Gabriel Martinelli'nin golüyle Arsenal, sahadan 2-1 galip ayrılarak tur atladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Inter ve Arsenal turladı! İşte yarı final eşleşmeleri

INTER, BAYERN MUNIH'İ ELEDİ

Gecenin diğer maçında Inter, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Bayern Münih ile sahasında 2-2 berabere kaldı ve yarı finale yükselen bir diğer takım oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Inter ve Arsenal turladı! İşte yarı final eşleşmeleri

İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 52. dakikada Bayern Münih, Harry Kane ile 1-0 öne geçerken, 58. dakikada Lautaro Martinez ile 61. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Benjamin Pavard'ın golleriyle İtalyan ekibi 1-0 geriden skoru 2-1'e getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Inter ve Arsenal turladı! İşte yarı final eşleşmeleri

76. dakikada Alman ekibi Eric Dier'in golüyle umutlansa da 90 dakika 2-2 sona erdi ve Inter yarı finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Inter ve Arsenal turladı! İşte yarı final eşleşmeleri

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Inter, yarı finalde Barcelona'yla karşılaşacak. Arsenal ise yarı finalde Paris Saint-Germain ile oynayacak.

Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

2024-2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final müsabakası, 31 Mayıs'da Allianz Arena'da yapılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borussia Dortmund kazandı ama yetmedi: Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde sarı duvara çarptı!
Real Madrid Arsenal maç sonucu kaç kaç? Arda Güler’in takımı yarı finalde mi?
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.